Vivir en piloto automático deteriora el bienestar emocional, advierte especialista

La desconexión emocional se ha convertido en uno de los principales desafíos de la vida moderna, impulsada por la prisa, la hiperproductividad y la necesidad constante de aprobación. Sin embargo, este fenómeno no nació con las redes sociales, sino que responde a mecanismos internos que las personas desarrollan para evitar enfrentar emociones dolorosas, explicó la psicoterapeuta Roxana Robledo.

Durante una entrevista con Ethel Soriano, en Imagen Radio la especialista en salud emocional y neurodesarrollo señaló que muchas personas viven en "piloto automático", desconectadas de sus propias necesidades físicas y emocionales, hasta el punto de no reconocer cuándo tienen hambre, sed, sueño o incluso cuándo su cuerpo les pide detenerse.

Robledo explicó que la tecnología no es el origen del problema, sino una herramienta más que facilita la evasión emocional. Al igual que otras conductas compulsivas, el uso excesivo de redes sociales puede convertirse en una forma de evitar sentir tristeza, soledad, miedo o ansiedad.

La especialista advirtió que detrás del agotamiento constante muchas veces no existe únicamente cansancio físico, sino un sistema nervioso permanentemente activado por el estrés. Permanecer durante largos periodos en un estado de alerta provoca que el organismo opere con niveles elevados de cortisol, lo que dificulta el descanso y la regulación emocional.

Otro de los efectos de esta desconexión es la dificultad para vivir el presente. Las personas suelen permanecer pensando en el trabajo, las obligaciones o las expectativas ajenas incluso cuando comparten tiempo con su familia, pareja o amigos, lo que termina debilitando los vínculos afectivos.

Robledo afirmó que existe una tensión permanente entre ser auténticos y buscar la aceptación de los demás. Para pertenecer, muchas personas adoptan conductas que no reflejan su verdadera personalidad y actúan como "camaleones" que modifican su comportamiento para agradar, aunque ello implique alejarse de quienes realmente son.

La psicoterapeuta señaló que el propio cuerpo suele advertir cuando se ha llegado al límite. Problemas como gastritis, ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, tensión muscular o conflictos recurrentes en las relaciones personales pueden ser señales de que la persona ha perdido contacto consigo misma y necesita replantear su forma de vivir.

Como parte de las herramientas para recuperar esa conexión, recomendó practicar una respiración consciente consistente en realizar dos inhalaciones cortas por la nariz, mantener el aire unos segundos y posteriormente exhalar lentamente durante seis tiempos, acompañando la salida del aire con un sonido. Esta técnica ayuda a regular el nervio vago y a disminuir el estado de alerta del organismo.

También sugirió llevar una bitácora emocional diaria, ya sea escrita o mediante notas de voz, con el objetivo de identificar y nombrar con precisión las emociones que se experimentan. Poner en palabras lo que se siente favorece la integración emocional y permite comprender mejor el origen del malestar.

Otra recomendación consiste en entrenar la atención plena durante actividades cotidianas. Saborear los alimentos, observar colores, aromas y texturas, mirar a las personas a los ojos y concentrarse en el momento presente ayudan a disminuir la dispersión mental y fortalecer la conexión con uno mismo.

La especialista subrayó además la importancia de dormir adecuadamente y mantener contacto frecuente con la naturaleza, ya que el descanso permite regular el sistema nervioso, mientras que actividades sencillas como caminar al aire libre o tomar unos minutos de sol contribuyen al bienestar emocional.

Finalmente, Roxana Robledo enfatizó que reconectar con uno mismo no debe considerarse un lujo, sino una necesidad para mejorar la calidad de vida, fortalecer las relaciones personales y desempeñarse de manera más saludable en todos los ámbitos. Cuando la desconexión emocional persiste o resulta difícil de manejar, recomendó buscar apoyo profesional para recuperar el equilibrio interno.