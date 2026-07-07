Adolescente es detenido tras homicidio y persecución en Pachuca, Hidalgo

Un adolescente fue detenido por autoridades estatales luego de una persecución que se extendió por distintos puntos de la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo, tras un homicidio relacionado con la presunta venta de una camioneta en el municipio de Mineral de la Reforma.

De acuerdo con la información oficial, los hechos comenzaron cuando policías atendieron un reporte por detonaciones de arma de fuego en la colonia El Saucillo, donde localizaron a un hombre sin vida con impactos de bala.

Las primeras investigaciones indican que la víctima había pactado un encuentro con supuestos interesados en adquirir su camioneta.

Durante la prueba del vehículo, los presuntos responsables lo condujeron hacia una zona despoblada, donde presuntamente intentaron despojarlo de la unidad y le dispararon, ocasionándole la muerte. Posteriormente escaparon con la camioneta.

Tras el crimen, se desplegó un operativo que derivó en una persecución por diversas vialidades de Pachuca, Mineral de la Reforma y la carretera Pachuca–Ciudad Sahagún.

La persecución concluyó cerca de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), en el municipio de Zempoala, donde los ocupantes abandonaron la patrulla en la que escaparon, en intención de huir a pie.

Autoridades confirmaron la captura de uno de los presuntos implicados, quien resultó ser menor de edad.

Durante su detención le fue asegurada un arma de fuego, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado, que determinará su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para localizar al resto de los involucrados.