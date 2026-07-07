Embajador Roberto Lazzeri dialoga en Washington sobre el futuro del T-MEC

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, participó en una reunión con integrantes de la US-México Foundation, en Washington, con quienes dialogó sobre los principales retos y oportunidades de la relación bilateral, entre ellos el futuro del T-MEC.

Luego de iniciar formalmente la semana pasada sus actividades al frente de la representación diplomática mexicana, el embajador sostuvo este primer encuentro con uno de los llamados centros de pensamiento (think tanks) de la capital estadunidense.

@robertolazzeri

“Se trata de espacios indispensables para intercambiar ideas, contrastar perspectivas y construir relaciones de trabajo que contribuyan a una mejor comprensión de la agenda bilateral”, explicó.

Informó que durante el diálogo compartió su convicción de que la cooperación institucional y el diálogo permanente serán esenciales para traducir coincidencias en resultados concretos.

“También conversamos sobre los siguientes pasos en la revisión del T-MEC, el fortalecimiento de nuestra plataforma de coproducción y la importancia de seguir construyendo cadenas de suministro más sólidas.