“¡Viva la Rosa de Guadalupe!”: Niño confunde la arenga y se vuelve viral durante el Grito | VIDEO

Un peculiar momento se vivió durante una representación escolar del Grito de Independencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que un niño confundiera una de las arengas tradicionales y, en lugar de gritar “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”, exclamara con entusiasmo: “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”.

El hecho ocurrió durante las actividades escolares con motivo de las fiestas patrias, cuando los estudiantes participaron en una recreación del tradicional Grito de Independencia.

Frente a sus compañeros y profesores, el menor siguió la dinámica de la ceremonia y lanzó las arengas correspondientes. Sin embargo, al momento de mencionar a la Virgen de Guadalupe, hizo una inesperada modificación que provocó sorpresa y, según se observa en el video que circula en redes sociales, algunas risas entre los presentes.

“¡Viva México!”, “¡Viva la Independencia!” y otras expresiones propias de la celebración formaron parte de la representación, pero fue el espontáneo “¡Viva La Rosa de Guadalupe!” el que terminó convirtiéndose en el momento más comentado.

La frase hace referencia a “La Rosa de Guadalupe”, popular serie de televisión mexicana conocida por sus historias de drama y por el característico elemento de la rosa blanca que aparece en sus episodios.

El divertido error rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios retomaron el momento con humor y convirtieron la peculiar arenga en una de las anécdotas que dejó la celebración del Grito de Independencia en Tuxtla Gutiérrez.