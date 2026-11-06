Viva informa sobre ajustes operativos por menor disponibilidad de aeronaves

Viva ha tenido que realizar ajustes en su programación ante una menor disponibilidad de aeronaves, derivada del nuevo requerimiento de inspección preventiva de los motores Pratt & Whitney PW1100G, así como de afectaciones en la cadena de suministro.

Ante este contexto, consideramos importante señalar lo siguiente:

● Pratt & Whitney y Viva trabajan de manera conjunta para maximizar la disponibilidad de aeronaves y reincorporar los motores a operación lo antes posible.

● Pratt & Whitney continúa realizando inversiones significativas para ampliar su capacidad de mantenimiento, reparación y revisión de motores, así como en la producción de motores y en mejoras tecnológicas orientadas a incrementar su durabilidad y reducir los tiempos de mantenimiento.

● Ante esta situación, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y los aeropuertos han sido informados sobre los ajustes derivados de esta menor disponibilidad de aeronaves.

Viva es consciente de los inconvenientes que esta situación puede generar en los planes de viaje de sus pasajeros y lamenta las afectaciones que pudieran presentarse. Por ello, continúa trabajando para minimizar su impacto, mantener informados a sus pasajeros y ofrecer alternativas ante cualquier modificación en sus vuelos.

Viva se mantiene en comunicación con sus pasajeros ante cualquier modificación que pudiera afectar sus vuelos y recomienda consultar su itinerario antes de acudir al aeropuerto, a través de la sección «Estatus de Vuelo» en su sitio web o en la app de Viva. Los pasajeros siempre pueden utilizar los canales digitales oficiales de la aerolínea para recibir atención y conocer las alternativas disponibles.