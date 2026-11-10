Sheinbaum anuncia apoyos permanentes para jóvenes científicos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, donde anunció la creación de una convocatoria permanente para financiar y respaldar a estudiantes mexicanos que clasifiquen a competencias internacionales de ciencias.

Desde la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la jefa del Ejecutivo destacó que esta cumbre tiene como propósito central reconocer e impulsar el talento científico de las nuevas generaciones de estudiantes en todo el país. Como reconocimiento a las y los jóvenes científicos también anunció apoyos por parte de Nacional Financiera para el registro de marcas, el pago de los trámites, así como capacitaciones complementarias gratuitas en contabilidad, planeación estratégica.

En su intervención, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, enfatizó que habrá un apoyo directo por instrucción de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien solicitó una estructura formal para evitar que los estudiantes destacados tengan que buscar recursos por su cuenta o quedarse sin competir.

La jefa del Ejecutivo entrega reconocimientos a estudiantes destacados por su excelencia científica y proyectos de innovación. Cuartoscuro

"La presidenta de México ve en las noticias cómo ustedes van, compiten, obtienen alguna medalla, y me pidió que organizáramos una convocatoria permanente para todas y todos los estudiantes que hayan ganado su lugar en una competencia internacional para que siempre tengan un apoyo del gobierno de México, para que tengan un acompañamiento y vayan a competir, vayan a representar a nuestro país y sigan trayendo más medallas que inspiren a todas y todos los estudiantes en México", celebró.

El titular de Nacional Financiera (Nafin / Nafinsa), Carlos Torres Rosas, informó que los apoyos que se brindarán serán el financiamiento total para viajes internacionales. Detalló que el gobierno federal cubrirá los gastos de transporte, viáticos y logística de los alumnos que logren su pase a Olimpiadas y torneos científicos en el extranjero.

El titular de Nacional Financiera (Nafin / Nafinsa), Carlos Torres Rosas, anunció que se les apoyará en la protección de sus innovaciones con el registro de sus proyectos, marcas, y con el costo de los trámites de los registros. Además de capacitaciones complementarias gratuitas en contabilidad, planeación estratégica, comercio electrónico, redes sociales o servicio al cliente.

Claudia Sheinbaum atiende la presentación de un joven talento científico, acompañada por autoridades educativas y jóvenes prodigio. Cuartoscuro

"Queremos contribuir a que sigan desarrollando su talento y que sus proyectos puedan llegar aún más lejos. Para ello, vamos a brindarles dos apoyos muy concretos. El primero, y quizá el más importante, es ayudarles a proteger sus innovaciones. Ustedes mejor que nadie saben cuánto esfuerzo hay detrás de una buena idea.

"Y queremos que estas ideas sigan siendo suyas. En Nafin vamos a darles asistencia técnica para registrar sus diseños, modelos, marcas, inclusive, si fuera el caso, patentes. Y algo muy importante, vamos a cubrir el costo de estos trámites de registro", resaltó.

La presidenta Sheinbaum Pardo entregó a las y los jóvenes científicos reconocimientos por su destacada labor en el país y en el extranjero. Entre las premiadas estuvo Daira Martínez Mejía, una niña prodigio de 9 años, quien a su corta edad imparte conferencias y divulgación científica, además de cursar la universidad en Historia, y Angela Karime Venegas Hernández, quien inventó el Vortex Tech, un extintor acústico portátil, quien fue recibida en el Palacio Nacional por la mandataria.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz, manifestó que no puede haber transformación sin desarrollo científico.

La mandataria aplaude la demostración de un robot seguidor de líneas presentado por jóvenes científicas mexicanas. Cuartoscuro