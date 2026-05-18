Viernes 15 de mayo el día menos violento de la década en el país

Con 29 personas asesinadas, el viernes 15 de mayo se ubicó como el día menos violento en la última década, por lo menos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante el pasado fin de semana se cometieron 122 homicidios dolosos, con 35 casos el sábado 16 y 58 asesinatos el domingo 18 del presente mes, según las cifras preliminares del organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A partir de esos datos, el pasado jueves 5 de febrero pasó al según lugar, como el día con menor violencia letal, con 31 víctimas, en lo que va de la presente administración federal.

Durante el pasado fin de semana, Guanajuato nuevamente fue la entidad más violenta, con 14 personas asesinadas. Le siguió Puebla con 12 asesinatos, de los cuales 10 correspondieron a la masacre de una familia en la comunidad de Tecámac, del municipio de Tehuitzingo, ocurrida el domingo.

A partir de esos datos, el pasado jueves 5 de febrero pasó al según lugar, como el día con menor violencia letal. Cuartoscuro

En Baja California se cometieron 10 asesinatos durante el fin de semana, en Chihuahua fueron 9 homicidios dolosos, 8 en el Estado de México y 7 en Sonora.

El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, reportó 5 casos en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tabasco, por entidad.

En Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz se cometieron 4 homicidios dolosos, por entidad; en Colima, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo fueron 3 asesinatos, por entidad durante el fin de semana.

Los datos del Secretariado establen que en los primeros 17 días de mayo, en el país fueron asesinadas 719 personas, lo que representa un promedio de 42.2 casos por día.

fdm