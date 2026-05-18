Dos detenidos por agresión a personal del SPF

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Elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a dos personas relacionadas con la agresión a balazos en contra de dos elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), de los cuales uno falleció, el domingo, en Matamoros, Tamaulipas.

En un mensaje de X, el organismo indicó que se sigue trabajando para detener a más involucrados en estos hechos.

“En seguimiento a la agresión contra elementos del @spf_sspc en Tamaulipas, se desplegaron acciones coordinadas que permitieron la detención de dos sujetos relacionados con estos hechos; además se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.

“Continuamos trabajando de manera coordinada para detener a todos los involucrados”, indicó el Gabinete de Seguridad.

El domingo los dos elementos fueron atacados por los tripulantes de dos camionetas, en las que viajaban hombres armados, luego de un accidente de tránsito.

En la agresión, un oficial murió y otro resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad de Matamoros.