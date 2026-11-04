Videos de corrupción en INE podrían ser con IA, señala Abelina López

La alcaldesa del municipio de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, sugirió que los videos en los que se exhiben presuntos actos de corrupción y reparto de ganancias por contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE) podrían haber sido fabricados mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

López Rodríguez, quien ha enfrentado señalamientos mediáticos por presunta malversación de recursos públicos durante su gestión municipal, afirmó que no dará credibilidad a las grabaciones en las que aparece la expresidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, junto al contratista José Alfredo Hernández Casillas, pactando porcentajes y cifras millonarias en dólares.

Al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre el material audiovisual que muestra el cálculo explícito de comisiones por adjudicación de licitaciones, la presidenta municipal sostuvo que la tecnología actual permite simular situaciones falsas, asegurando que ella misma ha sido víctima de este tipo de montajes en el pasado.

En ese sentido, enfatizó que esperará los resultados formales de las auditorías e investigaciones que realicen los órganos de fiscalización del EsAsimismo, la munícipe aplaudió la decisión de Guadalupe Taddei de renunciar a la presidencia del Consejo General del INE, al considerar que su separación del cargo abre la puerta a que las autoridades competentes realicen los peritajes e indagatorias sin interferencias institucionales.

López Rodríguez insistió en que solo las pruebas documentadas por las instituciones de auditoría podrán certificar si existieron desviaciones de recursos o si las evidencias filtradas carecen de validez jurídica.