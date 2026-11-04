Rey Felipe VI inaugura la XXX Cumbre de Iberoamérica en Madrid

Con un llamado a mantenerse unida como región, a actuar a una sola voz, armónica y no disonante, que pueda enfrentar los nuevos desafíos del mundo global, el rey Felipe VI inauguró la XXX Cumbre de Iberoamérica celebrada en Madrid.

En el Teatro Real, el monarca español recordó el origen de este sistema de cumbres en Guadalajara, México en 1991, que ocurrió en medio de un escenario de cambios acelerados, tal como sucede en la actualidad.

En aquella década el mundo despertaba de un marco bipolar a un nuevo orden mundial.

Hoy también se observa un parteaguas histórico, un cambio de paradigma y una progresiva configuración a un orden multipolar, advirtió.

Nadie sabe con precisión cómo será el mundo de aquí a unos años, pero si sabemos que seguirá exigiendo respuestas y soluciones. Y estará en nuestras manos responder con una voz armónica o 22 voces disonantes, con una esperanza compartida o con 22 fórmulas para reflejar la incertidumbre, elegir el camino adecuado será como lo fue ayer y lo es hoy la responsabilidad histórica de esta comunidad”.

Por eso hago un llamamiento a seguir apoyando con fuerzas renovadas esta comunidad iberoamericana, su sistema de cumbres no solo por su impacto positivo en tantos ámbitos sino también como un ejemplo de entendimiento y de cooperación”.

Que sea una visión distinta a las tensiones y rivalidades, y que demuestre que los procesos de concertación política no son retórica hueca, sino que redunda en beneficios directos para los ciudadanos”, sostuvo.

A este llamado se sumó el presidente español, Pedro Sánchez, hoy en medio de la polémica por la inacción de su gobierno a temas como el mantenimiento del sistema de trenes de alta velocidad que en los últimos 10 meses han enfrentado dos casos convíctimas mortales.

El líder izquierdista también se refirió al origen de la Cumbre Iberoamérica.

Hace 35 años nuestros países se reunieron por primera vez en Guadalajara y lo hicieron con una convicción que está plenamente vigente: y es que tenemos mucho más que ganar trabajando juntos que caminar separados”, sostuvo.

En esta edición 2026, el lema principal de la 30ª Cumbre Iberoamericana es: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Así, los asuntos de índole global estarán en las mesas de discusión, como los recientes procesos democráticos en la región, la migración, seguridad, el relevo en la ONU y Venezuela.

Entre los objetivos formales de la Cumbre impulsados por España en su calidad de presidente pro Tempore están el lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano, con el fin de consolidar una vía tecnológica competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista, se detalla en el proyecto la declaración final.

También, crear la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene como propósito coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua entre las naciones en ambos lados del atlántico frente a emergencias y desastres naturales.