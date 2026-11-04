Michoacán, el nuevo destino para el avistamiento de ballenas jorobadas en México

Michoacán alcanzó un hito histórico en materia de conservación y ecoturismo.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incorporó formalmente al litoral michoacano en la lista oficial de entidades autorizadas para la observación sustentable de ballenas, tras la publicación del acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

¿Cuándo será posible el avistamiento?

Esta resolución abre paso a la primera temporada oficial de avistamiento, la cual abarcará del 15 de diciembre de 2026 al 20 de marzo de 2027.

La zona delimitada comprende un polígono marino de 233 millas náuticas cuadradas —con una extensión costera de 96 millas— en el municipio de Lázaro Cárdenas, abarcando la franja litoral que va desde Playa Jardín hasta Barra de Nexpa.

El gobernador destacó que la acreditación federal responde a rigurosos estudios científicos en la región.

La inclusión del litoral michoacano se fundamentó en monitoreos técnicos respaldados por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado y el proyecto Comunidades para la Conservación de Mamíferos Marinos en el Pacífico Mexicano”, explicó Ramírez Bedolla.

Los datos biológicos confirman la constante presencia de la especie en aguas locales.

Durante los monitoreos realizados entre enero y marzo de 2026, los equipos técnicos registraron 31 avistamientos con un total de 71 ejemplares documentados. Estas cifras se suman a los antecedentes de 2024, periodo en el que se contabilizaron 62 avistamientos y 123 ballenas jorobadas transitando por la zona.

Turismo responsable

Para garantizar la protección de la fauna marina y promover un turismo responsable, la prestación de servicios turísticos náuticos estará supeditada al cumplimiento estricto de la norma NOM-131-SEMARNAT-2010.

Este marco normativo determina las distancias mínimas de acercamiento a los ejemplares, los tiempos máximos de navegación, el límite de embarcaciones simultáneas en el área y los protocolos obligatorios de protección ambiental.

De cara al inicio del operativo, capitanes y prestadores de servicios náuticos de la región recibieron una exhaustiva capacitación teórica y práctica.

La instrucción fue impartida de manera conjunta por especialistas de la organización GroBios A.C. y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), culminando con la entrega de los primeros 10 banderines oficiales de autorización otorgados por la Semarnat.

Con esto, Michoacán se prepara para recibir a turistas nacionales e internacionales bajo los más altos estándares de sustentabilidad.