Reproducir Sujeto con overol naranja que incendia un negocio del andador turístico de Tula

Un establecimiento del Andador Turístico del municipio de Tula de Allende, en Hidalgo, fue incendiado intencionalmente por un hombre que quedó captado por cámaras de videovigilancia cuando inició el fuego y posteriormente escapó del lugar.

En la grabación se observa al individuo, quien viste ropa de color naranja, frente al negocio ubicado en la calle Quetzalcóatl, donde provoca el incendio para después huir por la misma vialidad, en dirección a la colonia Unidad Habitacional Pemex (UHP).

Tras el siniestro, policías municipales y vecinos acudieron al sitio para atender la emergencia. Durante estos hechos, habitantes de la zona expresaron su inconformidad por la falta de avances en las denuncias que han presentado ante el Ministerio Público.

De acuerdo con los afectados, el presunto responsable estaría relacionado con al menos cuatro denuncias anteriores, sin que hasta el momento se haya resuelto el caso. Tampoco se ha establecido el motivo del ataque ni se ha confirmado si estaría relacionado con extorsiones o conflictos personales.

Ante el temor de nuevas agresiones, los vecinos pidieron la intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno para investigar los hechos, identificar al responsable y evitar que se repitan este tipo de ataques.