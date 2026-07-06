VIDEO: Policía noquea de un puñetazo a aficionado del Tri en Querétaro; abren investigación

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro se encuentra bajo investigación administrativa tras la difusión de un polémico video en redes sociales. En la grabación, se observa al uniformado derribando de un puñetazo a un aficionado en pleno Centro Histórico, durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana en uno de sus partidos de la fase de grupos en el Mundial 2026.

El incidente ha desatado una fuerte ola de indignación ciudadana y serios cuestionamientos sobre los protocolos y el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en eventos públicos.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron tendencia en plataformas digitales, captan el momento exacto en el que, en medio de la multitud que festejaba el triunfo del Tri, el oficial lanza un golpe directo al rostro de un civil.

El impacto fue de tal magnitud que la víctima cayó inconsciente al suelo de manera inmediata, ante el asombro de los testigos presentes.

Asuntos Internos abre investigación contra el oficial

Tras la fuerte presión mediática y la viralización del clip, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro emitió un pronunciamiento oficial para aclarar los hechos. Entre las acciones tomadas destacan:

Atención médica: Inmediatamente después del altercado, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia para valorar el estado de salud del afectado.

Inmediatamente después del altercado, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia para valorar el estado de salud del afectado. Investigación en curso: La Unidad de Asuntos Internos inició un expediente para determinar si el actuar del policía violó los protocolos establecidos.

La Unidad de Asuntos Internos inició un expediente para determinar si el actuar del policía violó los protocolos establecidos. Invitación a denunciar: Las autoridades invitaron a la víctima a presentar su declaración formal para fortalecer las indagatorias.

La corporación policiaca reiteró a través de su comunicado que mantiene una política de "cero tolerancia" frente a cualquier conducta indebida o abuso de autoridad por parte de sus elementos.

Por el momento, el policía involucrado permanece bajo investigación administrativa. La dependencia aseguró que el caso será analizado exhaustivamente para deslindar responsabilidades y, de comprobarse una actuación irregular, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la ley.