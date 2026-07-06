Aseguran en Nuevo León 111 mil litros de hidrocarburo

Un cateo a un predio en General Escobedo, Nuevo León, dejó el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo, así como cuatro tractocamiones, nueve semirremolques tipo tanque y seis frank thank, entre otras cosas.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó de las acciones en las que también participaron elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), así como personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Defensa informó que en las acciones también participaron elementos de la GN y la FGR, así como personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos. Cortesía

También se aseguró un tanque horizontal con una bomba y una manguera despachadora, cuatro dollys, dos tanques verticales, dos motobomba en remolque con cuenta litros, 61 cubitanques, 48 con sustancias y 13 vacíos; cinco contenedores cilíndricos metálicos, cuatro cilos color gris, cinco vehículos, una motocicleta, un montacargas y el inmueble.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Escobedo, Nuevo León para continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.