¿Por qué la klebsiella pneumoniae puede ser una bacteria mortal?

La bacteria klebsiella pneumoniae, que se detectó en 4 de los 5 recién nacidos que murieron en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en Durango del IMSS, es un microorganismo que se aloja en el intestino sin causar daño, pero cuando llega a otros órganos, o al torrente sanguíneo genera infecciones muy graves, explicó a Excélsior, el infectólogo Francisco Moreno.

Indicó que el brote de este patógeno, en su mayoría se presenta en hospitales, por lo cual, es importante que las autoridades de salud aclaren la manera a través de la cual, los bebés se contagiaron.

Tú puedes tener esta bacteria en el intestino, pero habitualmente en el intestino no produce ningún daño. Pero, cuando un paciente tiene bajas defensas o tiene algún problema médico, esta bacteria llega a alojarse en el pulmón, en la sangre o en la orina o en una herida, y trae como consecuencia una infección severa. Son gérmenes que tienen un patrón de resistencia a varios antibióticos y es mucho más común encontrarlos en los hospitales”, detalló.

¿Cómo se contagiaron los bebés?

El también médico internista expuso que los recién nacidos pudieron contagiarse de klebsiella pneumoniae, por dos vías, que se deben investigar, para evitar otros casos.

El primer escenario es que la bacteria haya llegado al torrente sanguíneo de los bebés a través de soluciones intravenosas que estaban contaminadas, o por alimentación parenteral.

En este caso, Francisco Moreno señaló que se tendría que hacer una revisión de los procesos en la central de mezclas, de los insumos y de la higiene del personal de salud en el manejo de los pacientes.

Si esto sucedió por una solución que estuviera contaminada, prácticamente le estás pasando a un bebé, veneno en la sangre y a las pocas horas el bebé va a fallecer”, alertó.

Otra hipótesis sería que uno de los bebés tuviera la bacteria y en su manejo, el personal de salud pudo contagiar a los otros recién nacidos, señaló el infectólogo.

Por ejemplo, en ocasiones a los niños les tomas la temperatura en forma rectal. Si no usas un termómetro para cada niño, corres el riesgo de que ese termómetro esté contaminado con esa bacteria y si lo usas con otro niño, lo vas a contagiar.

Porque el problema es que si un enfermero o una enfermera está atendiendo a tres niños y no tiene las medidas de prevención adecuadas, seguramente va a contaminar sus manos o el equipo que está usando y contagia a los bebés que están al lado”, detalló.

Los síntomas

El infectólogo Francisco Moreno añadió que la klebsiella pneumoniae, entre otras enfermedades, puede causar neumonía, infecciones de heridas o del tracto urinario.

Puede presentarse a cualquier edad, pero si afecta a los bebés, es altamente riesgosa porque su sistema inmune no está desarrollado.

Habitualmente, los bebés no presentan fiebre, sino al contrario, tienen baja temperatura, lo que se llama hipotermia. Pueden tener baja frecuencia respiratoria, problemas para respirar, baja presión arterial, lo que se llama estado de choque y como los bebés todavía no tienen defensas adecuadas, el cuadro puede ser muy grave”, expuso.

El especialista añadió que para combatir efectivamente la klebsiella pneumoniae, se tiene que realizar un antibiograma que es una prueba de laboratorio que determina la resistencia de esta bacteria a los antibióticos para aplicar un tratamiento eficaz.