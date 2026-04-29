Pescadores reclaman pagos con chapopote en las manos

Sin pesca, sin ingresos y sin haber recibido un solo apoyo institucional tras el derrame de hidrocarburos registrado entre el 5 y el 7 de abril, un grupo de pescadores libres de Tonalá en el municipio de Agua Dulce, llegó a la capital del estado de Veracruz para exigir atención y denunciar que, pese a contar con acta constitutiva notariada, llevan años sin obtener permisos de pesca ni acceso a programas federales o estatales.

“Este año ni pesca hubo”, resume Jefté Martín Gómez, presidente de la sociedad cooperativa El Mangle Veracruzano.

Explicó que más de 50 pescadores quedaron sin actividad desde la contaminación que, aseguran, afectó la zona donde el río se encuentra con el mar.

Aunque en días recientes algunas brigadas recogieron chapopote, afirman que la limpieza fue parcial y que aún persisten residuos.

Los pescadores mostraron documentos notariales con los que intentaron formalizar una cooperativa, pero aseguran que la Secretaría de Pesca de Veracruz nunca les otorgó permisos, lo que los dejó fuera del padrón de Bienpesca y de los apoyos emergentes anunciados para la contingencia.

“Querían que tuviéramos permiso cuando no nos lo han dado”, señalaron al tiempo que mostraron imágenes de los daños que actualmente presentan después del derrame.

Relataron que durante años pagaron cuotas a Capitanía de Puerto, pero dejaron de hacerlo porque nunca recibieron el equipo ni la autorización para operar.

Aseguraron que ninguno de ellos ha recibido apoyos, mientras que las cooperativas formalmente registradas sí fueron beneficiadas.

Más de 50 pescadores se quedaron sin actividad desde la contaminación Foto: Lourdes López

“Somos pescadores libres, pero tenemos derechos. Aquí traigo donde dice que tenemos acceso a apoyos federales en contingencia”, afirmó uno de ellos mostrando impresos.

También denuncian que en la recolección de chapopote se contrató a personas que “ni pescadores son”, mientras que a ellos no se les tomó en cuenta, para al menos tener un empleo temporal.

Sobre la autoridad municipal, relatan que no fueron atendidos pese a haber solicitado apoyo: “Cuando llegan al poder, adiós”, dijo uno de los representantes.

La falta de ingresos los obligó a viajar a Xalapa aun sin recursos.

“No traemos ni para comer, pero decidimos venir porque sólo aquí a lo mejor nos hagan caso”, expresaron.

Advirtieron que, si no reciben respuesta, están dispuestos a trasladarse a la Ciudad de México (CDMX) para visibilizar su situación.

“Dependemos del mar. Si no hay pesca, no hay nada. Y nadie nos ha dado respuesta”, concluyeron los pescadores sureños.

JCS