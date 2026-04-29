Pobladores amenazan con volar compuerta de presa por plaga de moscos culex

Pobladores de diversas comunidades cercanas a la Presa Endhó, en Pachuca, Hidalgo, llevaron a cabo una manifestación para demandar la intervención urgente de las autoridades ante el notable aumento del mosquito culex, cuya presencia —aseguran— se ha vuelto más intensa en los últimos meses.

Como parte de la protesta, un grupo de habitantes ingresó a las instalaciones de la presa, donde expusieron que la proliferación del insecto ha comenzado a afectar no solo a las viviendas, sino también a espacios públicos y actividades económicas de la zona.

Señalaron que las constantes picaduras representan una molestia creciente, a la que se suman pérdidas económicas: productores locales reportan impactos en el ganado, mientras que comerciantes han optado por reducir sus horarios, especialmente durante las horas nocturnas.

De acuerdo con los testimonios recabados, la expansión del lirio acuático dentro de la presa podría estar favoreciendo las condiciones para la reproducción del mosquito. Aunque autoridades federales han anunciado previamente acciones para atender esta situación, los inconformes consideran que dichas medidas no han sido suficientes ni han generado resultados visibles.

Asimismo, los manifestantes alertaron sobre posibles riesgos a la salud pública derivados de la plaga, por lo que exigieron la implementación de estrategias más efectivas para su control.

Hasta ahora, no se han dado a conocer nuevos planes específicos por parte de las autoridades para enfrentar esta problemática en la región por lo que pobladores amenazaron que si no hay solución estarán detonando las compuertas de la presa para liberar la presencia del lirio acuático.

México suma más de mil casos de dengue

Por Patricia Rodríguez Calva

Con mil 332 casos, -durante los tres primeros meses del año-, el dengue se extendió a 24 estados del país.

Las ocho entidades que no han reportado pacientes son: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, de acuerdo al Panorama epidemiológico del dengue publicado por la Secretaría de Salud, -con corte al 30 de marzo-, esta enfermedad viral ya cobró la vida de 3 personas: un deceso ocurrió en Veracruz, otro en Oaxaca y el tercero en Tabasco.

¿QUÉ ENTIDAD REPORTÓ MÁS CASOS DE DENGUE?

Durante la semana epidemiológica número 12, el 80% de las personas que se contagiaron se concentró en 5 estados.

Con 306 casos, Sonora encabezó la lista.

Le siguieron:

Tabasco con 240

Sinaloa con 234

Veracruz con 209

Baja California Sur 74

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las 24 entidades que registraron contagios.

De los mil 241 casos confirmados, 761 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

jcp