“Vemos buen ánimo” de los mexicanos rumbo al Mundial de Fútbol: Gabriela Cuevas

A solo unos días de la inauguración del Mundial de Fútbol que se celebrará en el estadio Ciudad de México (Banorte) al sur de la capital mexicana, “vemos buen ánimo de los mexicanos y mexicanas” que están recibiendo a las primeras delegaciones extranjeras.

“Son siete las elecciones que van a estar entrenando en nuestro país, incluyendo por supuesto la Selección Mexicana. Ya tenemos la presencia de cinco de ellas. Vemos, además, muy buen ánimo de los mexicanos y mexicanas para recibirlos desde los puntos en los que están llegando, algunos en los aeropuertos, otros se acercan a los hoteles, a las sedes de centros de entramiento”.

Así lo destacó Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante la FIFA para la organización del Mundial 2026, quien agregó que ya se encuentran en territorio mexicano las selecciones de Túnez, Japón, Corea, España y Perú. Además, la alineación mexicana ya se encuentra entrenando en el Centro de Alto Rendimiento en Tlalpan.

“No quitamos el dedo del renglón en revisar que todo esté listo. Trabajamos todos los días intensamente con la FIFA, es un proceso permanente el que seguimos para todos. Hay procesos en los que seguimos trabajando; por ejemplo, con la emisión de visas que, a veces, no es tan sencillo como parece. Hay lugares donde emitir una visa puede ser realmente complicado, como sucedió con Irak o con la República Democrática del Congo. Tenemos procesos que seguimos trabajando todo lo relativo a seguridad, a Protección Civil”.

Y es que los mexicanos, a pesar de ser fieles seguidores del fútbol, no se sienten tan emocionados como en otras ediciones. Sobre esto, Gabriela Cuevas apuntó se deberían a diversos factores, entre ellos el alto precio de los boletos, “de entrada no hay muchos boletos disponibles porque son 13 partidos en nuestro país, pero además hay una capacidad limitada en los estadios”

“Pero al subir tanto de precio los boletos pues sí genera una decepción importante”, enumeró Cuevas entre los motivos que impulsan el desinterés de la afición mexicana, esto sumando a que no hubo preludio mundialista a través de un proceso de clasificación ya que nuestro lugar estaba garantizado desde que se nos designó como anfitriones de la Copa.

“El futbol, de cierta, forma, es parte de nuestra identidad y creo que se había alejado un poquito en estos últimos años. […] Creo que hay una parte que es muy geográficamente localizada; es decir, si tú vas a Guadalajara, la fiebre del fútbol está al mil. Entonces, tiene que ver un poco con lo que se vive en cada región del país. Pero creo que va a mejorar mucho a partir del jueves que ya sintamos el Mundial, el fútbol, que nos volvamos a apasionar viendo a nuestro equipo”.

Respecto a las medidas preventivas entorno al brote de ébola, Cuevas Barrón en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio precisó que la petición de aislamiento de 21 días solo va dirigida quien haya viajado al Congo o Uganda, no a toda África.

“La selección de República Democrática del Congo ha estado principalmente en Bélgica, no ha ido a su país, y por lo tanto no tendrá ningún problema para viajar ni a Estados Unidos ni a México. Es importante estar atentos. No es una prohibición a toda África, para nada. Sí es una restricción sanitaria en la que se está buscando que, por lo menos, 21 días no hayan estado en estos países porque sería, de otra forma, difícil detectar cualquier contagio”.

Otro de los problemas a resolver es la temporada de lluvias que azotará en todo el territorio nacional, incluyendo las sedes mundialistas. Por eso, apuntó Cuevas, se mantiene la coordinación con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil.

“La recomendación para quienes quieren disfrutar la Ciudad de México el día de la inauguración: sí, traigan un impermeable, zapatos cómodos porque sabemos que las lluvias no son sencillas y, sobre todo, la zona cercana al estadio. En el caso de bolsas, pues muy pequeñas, de 30 centímetros de plástico transparente”.

Para quienes vayan a Guadalajara y Monterrey, si bien se esperan algunas lluvias, el pronóstico climatológico prevé días calurosos que podrán disfrutar los asistentes, “el consejo es que aprovechen toda la información. Estamos publicando muchísimo en las redes sociales”.

Finalmente queda el amago de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para “frenar el balón” con sus movilizaciones y bloqueos, a las cuales se sumarán otros gremios como el de los transportistas, campesinos, agricultores, familiares de desaparecidos y otros.

Sobre ello, Cuevas se sumó al llamado para privilegiar el diálogo y rechazó cualquier acto de represión contra los manifestantes, “aquí no se va a reprimir a nadie, así que seguimos en la vía del diálogo con cada uno de los grupos”.