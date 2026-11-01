Disputa por vivienda deja tres integrantes de una familia muertos

Una mujer y dos adolescentes, de 13 y 16 años, perdieron la vida tras una agresión con arma blanca derivada de un conflicto familiar en el municipio de Apan, Hidalgo, donde una discusión por la propiedad de una vivienda habría desencadenado el ataque.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Los Capulines, donde los tres integrantes de una familia fueron atacados con un cuchillo.

La primera víctima mortal fue una mujer, mientras que los dos menores resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados de emergencia al Hospital General del Altiplano.

Pese a los esfuerzos del personal médico, los adolescentes, de 13 y 16 años de edad, identificados con las iniciales J.A.C. y F.S.C. fallecieron horas después de su ingreso, debido a las heridas y la pérdida de sangre que presentaban. Con ello, el saldo de la agresión aumentó a tres personas fallecidas.

Por estos hechos, las autoridades detuvieron a una mujer, hermana de la primera víctima y madre del joven señalado como presunto responsable del ataque, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y posible responsabilidad.

En tanto, el presunto agresor no ha sido detenido y, de acuerdo con los primeros reportes, habría escapado después de la agresión.