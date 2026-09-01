Vandalismo tras apagón en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas; CFE restablece servicio

El servicio eléctrico quedó restablecido al 100% en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, después del apagón masivo que afectó a distintas zonas del sureste de México durante varias horas y que, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue provocado por actos de vandalismo contra dos líneas de alta tensión.

La empresa estatal informó que trabajadores especializados realizaron maniobras durante la noche y madrugada para reparar la infraestructura dañada y recuperar el suministro en las zonas afectadas.

La Comisión Federal de Electricidad informa que, tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas”, informó la CFE a través de su cuenta oficial en X.

El corte de energía comenzó la noche del lunes y afectó a usuarios de los cuatro estados. Inicialmente, la CFE reportó la desconexión de dos líneas de transmisión; posteriormente confirmó que los daños habían sido ocasionados por “actos vandálicos”.

Para atender la emergencia, personal especializado se trasladó a los puntos afectados y trabajó de manera continua.

Personal especializado se trasladó al sitio y ejecutó labores ininterrumpidas de reparación y restablecimiento”, señaló la Comisión Federal de Electricidad.

La compañía indicó que las labores incluyeron el reemplazo de los aisladores que resultaron dañados, una intervención necesaria para recuperar la operación de las líneas y normalizar el servicio.

Los trabajos concluyeron durante la madrugada de este martes, después de que algunas zonas permanecieran sin electricidad durante aproximadamente siete horas.

¿Qué estados fueron afectados por el apagón?

La interrupción del suministro alcanzó a Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, con afectaciones de distinta intensidad.

En Yucatán, varias zonas de Mérida registraron cortes de energía que también repercutieron en servicios de comunicación. Habitantes reportaron interrupciones de internet y telefonía, mientras que algunas vialidades presentaron complicaciones debido a la falta de funcionamiento de determinados sistemas y servicios.

En Quintana Roo, el apagón alcanzó destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Bacalar.

La interrupción eléctrica ocurrió en zonas con una alta actividad turística y comercial, donde hoteles, restaurantes, comercios y otros establecimientos dependen de manera directa del suministro para mantener sus operaciones.

En Campeche, los cortes se sumaron a otras interrupciones registradas durante las últimas semanas, principalmente durante la temporada de lluvias. La falta de electricidad ha generado afectaciones tanto en hogares como en restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales.

En Chiapas, los cortes se presentaron de manera parcial en municipios de la región maya, particularmente en zonas cercanas a la región de la Selva Lacandona.

Personal especializado de la CFE se trasladó al sitio y ejecutó labores ininterrumpidas de reparación y restablecimiento de energía. X

Comercios resienten cortes de energía

Además de las molestias para los habitantes, los apagones representan un impacto directo para los negocios.

Restaurantes y comercios pueden enfrentar dificultades para operar sus sistemas de cobro cuando no hay electricidad, mientras que las variaciones de voltaje posteriores a una interrupción pueden representar un riesgo para determinados equipos y aparatos eléctricos.

En zonas turísticas de Quintana Roo, la interrupción del servicio también genera complicaciones para hoteles, restaurantes y establecimientos que requieren electricidad de manera permanente para atender a visitantes.

La Comisión Federal de Electricidad aseguró que mantendrá personal atento ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse después de la reparación de las líneas.

La empresa también destacó la coordinación con autoridades locales durante la emergencia.

Desde el primer momento, nos hemos mantenido en estrecha comunicación y coordinación con los gobiernos estatales y municipales para mantener informada a la población”, señaló la CFE.

La compañía añadió: