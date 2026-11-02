Tras protestas, UAM venderá autos de funcionarios y destinará recursos a becas

En medio de las protestas y los paros estudiantiles, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dará marcha atrás a la compra de seis vehículos eléctricos para funcionarios, que costaron 4 millones 922 mil pesos, y destinará la totalidad de los recursos que obtenga por su venta al programa de becas institucionales.

El rector general, Gustavo Pacheco López, reconoció que la adquisición provocó indignación entre la comunidad universitaria, particularmente porque ocurrió cuando los estudiantes demandan mejoras en infraestructura, equipamiento y servicios básicos en los planteles.

En un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, el funcionario admitió que, aunque la compra estuvo sustentada en criterios técnicos, financieros y ambientales, el análisis no consideró con suficiente profundidad la sensibilidad social del momento.

“Entendemos el agravio experimentado por nuestra comunidad”, expresó.

Los seis vehículos eléctricos, de dos marcas distintas, fueron adquiridos durante el segundo trimestre de 2026 por dependencias adscritas a la Rectoría General. Cada unidad tuvo un costo promedio de 820 mil 398 pesos.

La Rectoría defendió inicialmente la operación al señalar que el precio promedio estuvo 6 por ciento por debajo del tope autorizado por la normatividad universitaria y que la compra por unidad fue la modalidad más económica frente al arrendamiento y la adquisición por flotilla.

Sin embargo, Pacheco anunció tres medidas para atender la inconformidad y modificar las reglas sobre el uso de recursos institucionales.

La primera será iniciar la desincorporación de los seis automóviles y destinar íntegramente el dinero recuperado a las becas para estudiantes.

La segunda consiste en suspender, a partir del 2 de noviembre, el Acuerdo 03/2026, que regula la adquisición de vehículos institucionales, hasta que se publiquen sus modificaciones.

Además, anunció una revisión del Acuerdo 11/2024 para vincular las medidas de austeridad y los ahorros presupuestales con la mejora de servicios universitarios como sanitarios, alimentación, actividades deportivas y bibliotecas.

El rector reconoció que la decisión de renovar el parque vehicular con automóviles eléctricos también careció de mecanismos explícitos de articulación con la planeación institucional.

Finalmente, informó que presentó ante la Secretaría General su voluntad anticipada, expresa e irrevocable de no adquirir ningún vehículo institucional al término de su gestión.

La controversia por la adquisición de los automóviles se suma a las inconformidades expresadas por estudiantes de las distintas unidades académicas de la UAM, quienes han exigido mejores condiciones para desarrollar sus actividades, así como atención a las deficiencias de infraestructura y servicios.