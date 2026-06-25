Trenes deben mejorar la vida de comunidades del país: Sheinbaum

Las comunidades y ciudades por donde cruzan los trenes que se construyen en el país deben mejorar las condiciones de vida de los habitantes, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, se presentaron los avances en la construcción de los trenes y del trabajo que se ha realizado en las comunidades para liberar el derecho de vía en donde se requiere y de los compromisos por resarcir los daños que provocan las obras en la infraestructura urbana.

Se informó que en la construcción del tren de la CDMX a Pachuca se tiene un avance del 37.06 por ciento; en tanto que el de la CDMX a Querétaro es del 20 por ciento, ambos serán puestos en operación en el transcurso de 2027.

Además, se expuso que ya se gestionó como particulares, ejidos y autoridades la liberación de 2 mil 840 hectáreas de derecho de vía en los diversos proyectos que se construyen en el país.

Que vivan mejor que antes de que existiera la obra, porque no se trata de ser un ferrocarril y que las comunidades que están a los lados tengan peores condiciones de vida. al contrario, que mejoren los servicios y al mismo tiempo que sea un beneficio el tren en este caso para las comunidades. Entonces, en todos lados se habla siempre con las comunidades y se busca generar consensos”, expuso la presidenta.

Se expuso que en la zona del Tren Maya, este año quedará concluida la extensión para tren de carga desde Progreso al Tren Maya. Cuartoscuro

Ricardo Vallejo, jefe del agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles de la Defensa, puntualizó que esa corporación tiene en total 33 mil efectivos laborando en los diversos proyectos de trenes qu se construyen en el país.

“El gobierno de México va con todo y Defensa acompaña en este gran esfuerzo al día de hoy con una fuerza laboral a este día de 33 mil 072 efectivos de entre profesionales y técnicos de la construcción, de los cuales 6 mil 380 son mujeres.

Hoy tenemos desplegado en todos nuestros frentes de construcción siete mil unidades de maquinaria pesada y vehículos de material rodante”, detalló Vallejo.

Néstor Núñez, titular de la unidad de vinculación institucional y patrimonio de la Secretaría de Infraestructura puntualizó que en cada población donde se expone una queja por daños a la infraestructura causados por la construcción, se hace el compromiso por escrito de resarcir el daño ocasionado.

“La obra genera incomodidades. El paso del transporte pesado de carga por las calles de los municipios, cerca de las casas de las personas, pues genera algunas vibraciones, genera que estamos, hay que reconocerlo, lastimando algunas calles, pero todo esto se va a atender conforme vayamos avanzando la obra”, consideró Núñez.

Además se expuso que en la zona del Tren Maya, este año quedará concluida la extensión para tren de carga desde Progreso al Tren Maya para conectar ese punto con la red ferroviaria nacional.