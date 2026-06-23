Tras un año, hallan sin vida a joven desaparecido en Mazatlán; fue a una fiesta

Un turista fue localizado sin vida al interior de una fosa clandestina, después de haber permanecido más de un año en calidad de desaparecido; viajó a Mazatlán, Sinaloa, en compañía de otros dos jóvenes y no volvieron a saber nada de ellos.

Se trata de José Isaías García Rosey, de 23 años, originario de San Juan del Río, Querétaro, extraído de una fosa en la comunidad de El Verde, donde han sido encontrados decenas de cuerpos, incluyendo a los mineros privados de la libertad por un grupo armado en el municipio de Concordia.

José Isaías viajó de Querétaro a Mazatlán junto a los hermanos Carlos Enrique y Santiago Sánchez Rodríguez, para celebrar un cumpleaños en el puerto, pero no volvieron a saber nada de ellos desde el 7 de abril de 2025, cuando iban de regreso.

Por los tres se emitieron fichas de búsqueda, pero nada se volvió a saber de su paradero, hasta que, el pasado 9 de mayo el colectivo Por las Voces Sin Justicia reportó el hallazgo de tres cuerpos en una fosa clandestina de El Verde, los cuales no pudieron ser identificados en el sitio.

Sin embargo, este martes, el colectivo confirmó la identificación de José Isaías García Rosey, a través de pruebas de genética forense, expresando sus condolencias para la familia.

En redes sociales expresaron: “Hoy nuestro pensamiento está con la familia de José Isaías. Les enviamos un abrazo solidario, nuestro respeto y todo nuestro cariño. Compartimos su tristeza y elevamos nuestras oraciones para que encuentren consuelo, fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles. Que su memoria permanezca siempre viva en el corazón de quienes lo amaron y que su recuerdo les acompañe siempre”.

Posteriormente, familiares y colectivos de búsqueda en Querétaro, comenzaron a lamentar la manera en que fue encontrado, después de meses de búsqueda. “Ninguna madre debería de buscar a su hijo por debajo de la tierra, ninguna madre debería de rascar con sus propias uñas para recuperar a su hijo”, expresaron

El trabajo de identificación de los otros dos cuerpos encontrados en la misma fosa clandestina, continua de parte de las autoridades, sin descartar que se trate de los hermanos Carlos Enrique y Santiago, desaparecidos junto a José Isaías, en abril de 2025.

Desde la localización de los 10 mineros secuestros, autoridades y diversos colectivos de búsqueda han reportado al menos 25 cuerpos en la comunidad de El Verde, Concordia, al interior de fosas clandestinas.