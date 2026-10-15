Tras 12 años, arrancan limpieza del Río Sonora; retirarán 100 mil toneladas de suelo tóxico

A más de doce años del derrame tóxico en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, que contaminó al río Sonora, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que este jueves 15 de octubre arrancaron en Ures la remediación de la cuenca, la recuperación de los ecosistemas y las condiciones de vida de miles de habitantes de la región.

En representación de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, presentó el proyecto de trabajo ante autoridades estatales, municipales e integrantes de los Comités de Cuenca.

Dijo que, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los trabajos de remediación se llevarán a cabo en estrecha coordinación con las comunidades, cuyas opiniones y propuestas serán tomadas en cuenta durante el proceso.

Además reafirmó el compromiso de mantener una presencia permanente en la región para supervisar los avances, atender las inquietudes de la población y dar seguimiento puntual a las acciones.

Lo importante es hacer un trabajo técnico, escrupuloso, que permita a los habitantes de la cuenca recuperar sus condiciones de vida, en términos de calidad del agua, del aire y del suelo. Nuestro compromiso es entregar un trabajo bien hecho y avanzar en este primer programa de remediación”, señaló.

Los trabajos iniciaron en Ures con vuelos de drones y la toma de 800 muestras para identificar las zonas contaminadas. Daniel Sánchez Dórame

Villalobos Estrada pidió a las autoridades locales garantizar la seguridad de trabajadores y habitantes durante las jornadas de remediación y subrayó que los avances serán revisados cada dos semanas en los lugares que determinen las propias comunidades, con el propósito de mantenerlas informadas y garantizar su participación.

La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que el arranque de estas acciones representa un avance en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de México y las comunidades de la Cuenca del Río Sonora. “Hoy comenzamos a materializar los compromisos asumidos con las comunidades para atender una deuda histórica de justicia ambiental. Este programa de remediación es uno de los tres componentes que acordamos con ustedes, junto con las acciones en materia de agua y salud”, expresó.

La procuradora reconoció la participación de los Comités de Cuenca, cuyas observaciones sobre las zonas potencialmente contaminadas fueron incorporadas al programa de remediación, así como su perseverancia durante más de una década para exigir atención a las afectaciones ambientales y a la salud de la población.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado entre la Semarnat, la Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las instituciones del sector salud y el Gobierno de Sonora para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades.

Con el objetivo de retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado, las acciones iniciarán el 15 de octubre y se estima que los trabajos principales concluyan en un periodo de 87 días, mientras que las actividades de supervisión se extenderán hasta enero de 2027.

Las labores principales se prevé que concluyan en 87 días, mientras que la supervisión continuará hasta enero de 2027. Daniel Sánchez Dórame

Los trabajos comenzarán con vuelos de drones a lo largo de 288 kilómetros de la cuenca para identificar los sitios donde se tomarán 800 muestras de suelo. Estas serán analizadas por laboratorios aprobados por la Profepa y acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Con base en los resultados, se determinarán los polígonos de limpieza y el manejo de los materiales contaminados, que podrán colocarse en celdas temporales o enviarse a plantas de tratamiento en Nuevo León y Coahuila.

Las tres empresas contratadas para realizar los trabajos de caracterización y remediación (Veolia, Semsa y Taesa) tienen el compromiso de contratar proveedores y mano de obra locales. Como parte de su estrategia, instalarán tres campamentos en sitios determinados por la Semarnat, en los municipios de Aconchi, Huépac y Ures, para atender cinco frentes de trabajo en la Cuenca del Río Sonora.

Al explicar el proyecto, el representante legal del consorcio empresarial, César Rueda Pérez, afirmó que la maquinaria no afectará los caminos de las comunidades e incluso se buscará mejorarlos. Asimismo, aseguró que las muestras serán manejadas cuidadosamente para evitar las afectaciones a la población.

Los resultados estarán listos quince días después de la toma de muestras; su manejo afectará en la menor medida posible a la población. Se realizarán 35 perforaciones y 900 metros de tomografía. Una vez limpio el suelo, daremos aviso a la Semarnat. Lo que buscamos es asegurar la no contaminación en la Cuenca del Río Sonora”, explicó.

Conforme a la Ley de Obras Públicas, las empresas contratarán un servicio externo de supervisión para garantizar que los trabajos se realicen en tiempo y forma. Estas actividades se prolongarán hasta enero de 2027.

El programa busca retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado y recuperar las condiciones ambientales de una región afectada desde agosto de 2014. Daniel Sánchez Dórame

Las presidentas municipales de Arizpe, Banámichi y Huépac, así como los alcaldes de Ures y Baviácora, coincidieron en que estas reuniones generan claridad y certeza sobre el proyecto de remediación. Asimismo, señalaron que la mayor parte de la población respalda las acciones anunciadas, al considerar que contribuirán a recuperar condiciones de vida digna.

Los integrantes de los Comités de Cuenca expresaron su confianza en el proyecto presentado y manifestaron su interés en recibir información periódica sobre los avances de las obras, así como en participar activamente en su seguimiento. Al respecto, la subsecretaria Villalobos Estrada reiteró que las autoridades mantendrán una presencia permanente en la región y estarán atentas a sus dudas y sugerencias.

Por parte del Gobierno de Sonora, la subsecretaria Ana Luisa Chávez Haro aseguró que “vamos dando pasos hacia adelante y trabajando unidos para que esto sea una realidad y la Cuenca del Río Sonora sea remediada”.

En el Programa Integral de Remediación Ambiental en la Cuenca del Río Sonora participarán también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), IMSS-Bienestar y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Fue el 6 de agosto de 2014 cuando un derrame tóxico en una laguna de oxidación de la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, generó la contaminación del río Sonora que afectó la economía y la salud de 25 mil habitantes de siete municipios ribereños.