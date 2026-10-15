Morelos tendrá un mes para definir cómo reforzará su estrategia de seguridad

La seguridad en Cuautla, Morelos, ya fue reforzada, y en un mes se tendrá que presentar un plan para pacificar a la entidad, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo destacó que la seguridad ya fue reforzada tras la liberación de José David “N”, quien tras ser detenido fue intercambiado por funcionarios de Morelos que se encontraban retenidos por integrantes del grupo criminal Pueblos Unidos.

“Les pedí que en un mes nos viéramos nuevamente para que me presenten todo el plan, cuántos recursos se necesitan y ver de qué manera aporta Morelos y también apoyamos nosotros para poder tener una mejor condición. Fiscalía, policía del Estado, el apoyo federal, y la cercanía con la población.

“Es más bien vinculado con el fortalecimiento de la seguridad, como lo hemos hecho en otros estados”, puntualizó Sheinbaum.

Dijo que ya el gobierno estatal que encabeza Margarita González, lleva a cabo tareas para combatir las causas que generan la violencia, por lo que el apoyo del gobierno federal se centrará en la inteligencia y el apoyo de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

“Hoy les planteé en el gabinete, que trabajemos con la gobernadora para ver a dónde queremos llegar con la policía estatal. Obviamente, lo que nos corresponde es la Guardia Nacional, y el apoyo de las fuerzas federales, pero tiene que haber un mejoramiento de la policía estatal y las policías municipales”, comentó la titular del Ejecutivo.

En la reunión del gabinete de seguridad, en Palacio Nacional, previa a la rueda de prensa, estuvo la gobernadora de Morelos, quien explicó los pormenores del episodio que obligó a la liberación de José David “N”, y se acordó acentuar el reforzamiento de la seguridad en Cuautla, que ya estaba en curso.

“Un plan que se está llevando a cabo en Cuautla, a partir de la detención del presidente Municipal se hizo un plan especial para Cuautla, principalmente relacionado con delitos pero también atención a la población, ahí participan el comandante de la Guardia Nacional en Morelos, con su equipo y la secretaría de seguridad y protección ciudadana en coordinación con el Estado.

“No es el único municipio que vive problemas de inseguridad. Han disminuido los homicidios en Morelos y tienen, desde mi punto de vista, un buen secretario de seguridad”, puntualizó la presidenta.

Destacó que Morelos tiene alrededor de mil policías estatales para brindar seguridad a 36 municipios, por lo que es indispensable reforzar a esa corporación estatal.