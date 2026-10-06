Ex rector de Universidad de Hidalgo deberá enfrentar juicio por presunto lavado de $58.2 millones

El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, deberá enfrentar el juicio oral por la acusación de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos, luego de que un tribunal federal determinó que el proceso penal no puede ser cerrado en esta etapa.

De acuerdo con la información proporcionada, la Fiscalía sostiene que entre 2011 y 2018 la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca recibió dichos recursos y que, posteriormente, cerca de 48.6 millones de pesos fueron transferidos. De esa cantidad, más de 23.5 millones habrían llegado a una cuenta a nombre de Sosa Castelán mediante 70 cheques.

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal resolvió por unanimidad que, una vez que el caso había sido enviado a juicio, el juez que conocía inicialmente la causa ya no podía sobreseerla. Con ello, la causa penal 263/2020 deberá continuar ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Sin embargo, un comunicado difundido por el Sistema Universitario de Medios Autónomos (SUMA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reportó otro fallo favorable para Sosa Castelán. Señaló que el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito confirmó un auto de no vinculación por una acusación distinta, relacionada con presunta defraudación fiscal.

Según SUMA, la resolución del 30 de septiembre de 2026 ordenó archivar ese expediente, al confirmar la determinación previa del juez de control.