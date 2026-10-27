México logra respaldo unánime en la ONU contra el tráfico ilícito de armas

México logró la aprobación por unanimidad de una resolución en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fortalecer la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de armas de fuego, el lavado de dinero y las redes criminales que facilitan estas actividades.

La resolución fue adoptada el viernes pasado durante la 13ª Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, celebrada del 19 al 23 de octubre en Viena, Austria.

De acuerdo con la postura mexicana, el acuerdo busca reforzar las acciones internacionales para “desarticular redes de tráfico de armas, abordar el lavado de dinero y responsabilizar a quienes facilitan flujos ilícitos”.

La iniciativa representa un esfuerzo para ampliar la coordinación entre países frente a un delito que alimenta la violencia y fortalece las capacidades de las organizaciones criminales.

México plantea combatir la corrupción y el lavado de dinero

Entre los principales puntos de la resolución se encuentra el combate a la corrupción y al lavado de dinero vinculados con el tráfico de armas, así como el impulso a la responsabilidad penal de las empresas que faciliten estas actividades ilícitas.

La propuesta también contempla el aprovechamiento de nuevas tecnologías para enfrentar el tráfico ilegal de armas de fuego y fortalecer la recopilación de información que permita desarrollar estudios sobre las dinámicas, rutas y modalidades de este delito.

Con estas medidas, México busca promover herramientas de cooperación internacional que permitan mejorar la prevención, la investigación y la persecución de las redes dedicadas al comercio ilegal de armamento.

Gobierno mexicano destaca impacto en la seguridad internacional

Al presentar la resolución, el Gobierno de México destacó la importancia de cerrar espacios de operación a las organizaciones criminales que utilizan el tráfico de armas para ampliar su capacidad y agravar los problemas de seguridad.

“Menos tráfico ilícito de armas significa comunidades más seguras a ambos lados de nuestra frontera y más allá”, señala la postura mexicana.

Asimismo, el Gobierno sostuvo que la iniciativa constituye una contribución para que la comunidad internacional continúe cerrando espacios a las organizaciones criminales que, mediante el tráfico ilegal de armas de fuego, exacerban la violencia y los conflictos en distintas regiones del mundo.

La aprobación unánime de la resolución establece una base de cooperación para impulsar acciones contra el tráfico ilícito de armas, con énfasis en la prevención, la rendición de cuentas y el intercambio de información entre los países participantes.