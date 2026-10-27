El padre Clemente Morales aparece con vida en Culiacán tras días desaparecido

El padre Clemente Morales Topete, de 67 años, fue localizado con vida la mañana de este martes 27 de octubre en Culiacán, Sinaloa, luego de permanecer tres días sin que familiares, conocidos y autoridades tuvieran información sobre su paradero.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya se encuentran interviniendo en la indagatorias”, difundió el medio local LINK Sinaloa.

El mismo medio señaló que que “la camioneta Toyota Hylux en que viajaba el sacerdote se encontraba estacionada afuera de la iglesia y personal de la FGE ya se encuentra en la parroquia”.

El sacerdote llegó a bordo de su propia camioneta a la iglesia Cristo Resucitado, ubicada en la colonia La Campiña, donde su reaparición fue notificada a las corporaciones de seguridad. Elementos de las autoridades acudieron al recinto religioso para recabar información que permita esclarecer lo sucedido durante su ausencia.

Aunque el regreso del párroco puso fin a la incertidumbre sobre su localización, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre dónde permaneció ni las circunstancias que rodearon su desaparición.

El padre Clemente Morales Topete. Facebook

La cita médica que precedió a su desaparición

La búsqueda del padre Clemente Morales comenzó el sábado 24 de octubre, cuando dejó de comunicarse con sus conocidos. De acuerdo con la información disponible, ese día acudió a una cita médica en el sector Montebello y posteriormente tenía previsto celebrar una misa.

Sin embargo, el sacerdote no llegó al compromiso religioso, lo que generó preocupación entre las personas que esperaban tener noticias suyas.

Ante la falta de información sobre su paradero, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las investigaciones correspondientes, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

Comunidad católica pidió su pronta aparición

La ausencia del sacerdote también movilizó a integrantes de la comunidad católica de Culiacán, quienes expresaron su preocupación y se sumaron a las muestras de apoyo para localizarlo.

El lunes, un grupo de mujeres acudió al Palacio de Gobierno con veladoras para pedir que el religioso fuera encontrado con vida.

La movilización reflejó la inquietud que generó la desaparición del párroco entre quienes seguían el caso y esperaban noticias sobre su situación.