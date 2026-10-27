Sheinbaum cuestiona paro de transportistas y señala reunión con dirigente del PRI

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó el paro nacional de transportistas convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), al señalar que representantes del sector se reunieron días antes con el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, pese a que el gobierno federal mantiene abierta una mesa de diálogo para atender sus demandas.

Durante su conferencia mañanera de este martes 27 de octubre, la mandataria destacó que las autoridades han sostenido disposición para dialogar con los transportistas desde hace meses, por lo que llamó la atención sobre la cercanía entre el encuentro con el líder priista y las protestas realizadas el lunes.

La mesa de diálogo está abierta desde hace meses. Entonces, llama la atención que hace tres días se reúnen con el presidente del PRI, esos mismos que llamaron ayer a las protestas; hagan sus propias conclusiones”, expresó.

Sheinbaum puso así sobre la mesa la coincidencia entre las reuniones políticas y la movilización del sector, sin dejar de señalar que las vías institucionales para atender sus inconformidades permanecen disponibles.

Cabe mencionar que los transportistas iniciaron el paro nacional para exigir respuestas a distintas problemáticas que afectan su actividad, entre ellas las condiciones fiscales, la inseguridad en las carreteras, las extorsiones contra los operadores y el deterioro de la infraestructura vial.

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Segob y Canacar instalan mesa de diálogo

En este contexto, la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y representantes de la Canacar iniciaron conversaciones este martes 27 de octubre para buscar soluciones a las exigencias del sector.

La reunión fue programada para las 08:00 horas en las oficinas de la dependencia, ubicadas en la calle Abraham González número 48, en la colonia Juárez, donde acudieron dirigentes e integrantes de la organización de transportistas de carga.

El encuentro se produce después de que los operadores se declararan en paro indefinido el lunes, como medida de presión para obtener respuestas a sus planteamientos en materia de seguridad, fiscalización y condiciones de las carreteras.

Se prevé que las conversaciones se prolonguen durante varias horas, mientras las autoridades federales y los representantes del autotransporte buscan avanzar en la atención de los problemas que motivaron la protesta.