Trabajadores del Poder Judicial en Oaxaca marchan de nuevo contra evaluaciones

Este fin de semana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continuaron su protesta a las afueras de sus instalaciones en la capital y la zona conurbada de Oaxaca, para exigir ser escuchados ante lo que consideran una nueva andanada en su contra.

El bloqueo a las instalaciones, ubicadas en la Ciudad de Oaxaca y en San Bartolo Coyotepec, se inscribe en el paro nacional del sector y busca abrir una mesa de diálogo con las autoridades judiciales para revisar el acuerdo AG-POAJ-025/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Aunque el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha señalado que la primera evaluación, programada para diciembre, será únicamente de carácter diagnóstico y no tendrá efectos inmediatos sobre la permanencia laboral; sin embargo, las personas inconformes discrepan.

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Los manifestantes aseguran que no rechazan las evaluaciones, “sino que exigen condiciones objetivas y equitativas para su aplicación”. Advierten que los mecanismos contemplados por el OAJ podrían comprometer su estabilidad laboral, su antigüedad y sus derechos adquiridos ante la falta de criterios claros y transparentes.

Nosotros, como base trabajadora, ya fuimos evaluados y somos evaluados dos veces al año. Pedimos que se respete nuestra trayectoria y nuestros derechos laborales adquiridos”, dijo uno de los manifestantes.

De acuerdo con la base trabajadora, los sujetos de evaluación en esta primera etapa serán secretarios, proyectistas,actuarios, oficiales judiciales y asistentes de constancias, entre otros perfiles, quienes serán examinados en diciembre con resultados previstos hasta marzo.