¡Toma precauciones! Clima del martes traerá lluvias, viento y calor de 45°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por el pronóstico de contrastes climáticos severos en el territorio nacional para este martes. El país enfrentará una jornada marcada por temperaturas gélidas en zonas altas, oleadas de calor extremo en el norte y potentes tormentas con rachas de viento en la mayor parte de las entidades.

Durante las primeras horas del día, las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla registrarán un marcado descenso térmico, con mínimas que irán de los 0 a los 5 grados Celsius.

En contraste, el ambiente caluroso a muy caluroso predominará en el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. La onda de calor mantendrá un impacto directo en regiones del centro y sur de Sinaloa, el centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

Calores extremos de hasta 45 grados

Por la tarde, el termómetro alcanzará rangos críticos en el norte del país:

De 40 a 45 °C: Noreste de Baja California, noroeste de Sonora, noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, este de Nuevo León y noroeste y oeste de Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y el suroeste del Estado de México.

Ante las altas temperaturas, las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada a la radiación solar, usar ropa de colores claros y proteger especialmente a adultos mayores e infantes.

Potencial de lluvias e impactos en costas

El ingreso de humedad mantendrá condiciones desfavorables con precipitaciones de diversa intensidad:

Lluvias intensas: Guanajuato (sur y sureste).

Guanajuato (sur y sureste). Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Baja California Sur.

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Baja California Sur. Lluvias fuertes: Baja California, Tamaulipas y Estado de México.

Baja California, Tamaulipas y Estado de México. Chubascos: Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

Asimismo, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h en estados del noreste y sureste como Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, acompañadas de oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y mar de fondo de 1 a 2 metros en la franja del Pacífico.