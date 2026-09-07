Autoridades destruyen túnel huachicolero antes de que llegara a ductos de Pemex

Una excavación subterránea que avanzaba desde unos locales comerciales hacia la zona de ductos fue localizada en la comunidad de Santa Catarina, Pachuca, donde autoridades intervinieron para impedir que llegara hasta la infraestructura de Pemex.

El túnel tenía una longitud de 8.9 metros, una altura aproximada de 2.4 metros y un acceso de 80 por 80 centímetros. De acuerdo con las autoridades, la excavación fue detectada antes de alcanzar los ductos, por lo que no se concretó la conexión con la infraestructura.

Excélsior

Tras el hallazgo, personal de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad realizó trabajos para inutilizar y destruir la construcción subterránea.

La ubicación del túnel generaba riesgos potenciales para los establecimientos situados en el área y para las personas que transitan por el lugar, además de que su avance hacia los ductos habría podido facilitar actividades relacionadas con la extracción ilegal de hidrocarburo.

Excélsior

Este caso se suma a otros detectados en Hidalgo durante los últimos meses. Entre junio y agosto, las autoridades reportaron la destrucción de 16 túneles en nueve municipios de la entidad.

Los trabajos forman parte de los operativos de vigilancia y combate al robo de hidrocarburo, una de las principales problemáticas de seguridad en distintas regiones de Hidalgo.

Excélsior

Las autoridades estatales y federales mantienen la coordinación para detectar este tipo de excavaciones y atenderlas antes de que alcancen ductos o representen un riesgo mayor para las comunidades.