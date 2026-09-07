"Si me lo robé, es para ustedes": alcalde de Hidalgo responde por crédito

Una declaración del presidente municipal de Nicolás Flores, Nicolás González Elizalde, durante la presentación de su segundo informe de gobierno desató cuestionamientos en torno al manejo de un crédito por siete millones de pesos contratado por el ayuntamiento.

En medio de la explicación sobre el destino del financiamiento, el edil rechazó haber utilizado los recursos para beneficio personal y afirmó ante los asistentes: “No me he robado ningún peso; si me lo robé, es para dárselo a ustedes”.

La frase provocó reacciones entre habitantes del municipio, particularmente por la forma en que el alcalde respondió a las dudas relacionadas con el uso del préstamo.

Reproducir Presidente municipal de Nicolás Flores, Nicolás González Elizalde

González Elizalde abordó el tema mientras defendía las acciones de su administración y cuestionaba los señalamientos de quienes han solicitado conocer con mayor detalle el destino de los siete millones de pesos.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre un desglose adicional de los recursos ni se ha emitido un posicionamiento específico por parte del Ayuntamiento o de la Asamblea Municipal respecto de la declaración realizada durante el informe.