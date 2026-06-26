Todo México estará 'pasado por agua' HOY; lluvias, granizo y más

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada en altura, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz y Oaxaca, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes sobre el norte, noreste, oriente, centro y occidente de México.

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En tanto, el ingreso de humedad y la onda tropical número 12, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el sur del país y la Península de Yucatán.

La "culebra de agua" se generó a partir de un rápido desarrollo de una celda de tormenta Foto: Especial

Mientras que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera provocará ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango, Chihuahua y Coahuila.

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El SMN, pronosticó lluvias fuertes en Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (este, oeste y sur), Colima, Michoacán (norte, oeste y suroeste), Guanajuato (este y sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte y oeste), Guerrero (este y suroeste), Chiapas (este), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Chubascos en Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán, así como lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.

Se esperan temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste) y Chihuahua (noreste); de 40 a 45 grados en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Coahuila (noroeste y suroeste).

De 35 a 40 grados en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Zacatecas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Asimismo, se prevé viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca (istmo), y de la misma intensidad, pero de componente sur (surada) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán Quintana Roo, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas.