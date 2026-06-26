Todo México estará 'pasado por agua' HOY; lluvias, granizo y más
Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada en altura, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias en prácticamente todo el país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada en altura, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz y Oaxaca, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes sobre el norte, noreste, oriente, centro y occidente de México.
En tanto, el ingreso de humedad y la onda tropical número 12, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el sur del país y la Península de Yucatán.
Mientras que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera provocará ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango, Chihuahua y Coahuila.
El SMN, pronosticó lluvias fuertes en Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (este, oeste y sur), Colima, Michoacán (norte, oeste y suroeste), Guanajuato (este y sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte y oeste), Guerrero (este y suroeste), Chiapas (este), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).
Chubascos en Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán, así como lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.
Se esperan temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste) y Chihuahua (noreste); de 40 a 45 grados en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Coahuila (noroeste y suroeste).
De 35 a 40 grados en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Zacatecas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Asimismo, se prevé viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca (istmo), y de la misma intensidad, pero de componente sur (surada) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán Quintana Roo, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas.