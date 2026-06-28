Gobernador Alfonso Durazo pide al The New York Times una aclaración
El gobernador solicitó que la aclaración reciba una relevancia "razonablemente equiparable" a la de la nota original para resarcir el agravio a su reputación.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, pidió al diario estadunidense The New York Times que aclare que no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que él haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna, como publicó en la nota “Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump”.
En una carta dirigida al director y presidente, A. G. Sulzberger, y al editor ejecutivo, Joseph Kahn, el mandatario morenista afirma que la decisión editorial de The New York Times de publicar y presentar como un hecho afirmaciones previamente difundidas por Los Angeles Times, sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración, conlleva un alto componente especulativo.
“Rectificar una publicación que carece de sustento verificable no constituye una concesión editorial; constituye una obligación ética inherente al ejercicio responsable del periodismo. En consecuencia, solicitamos que The New York Times aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que un servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna.
“Solicito también otorgarle una relevancia razonablemente equiparable a la publicación que originó el agravio, de modo que toda consulta posterior permita conocer la inexistencia de información oficial confirmada”, advirtió el gobernador.
El mandatario dijo que esta solicitud al diario estadunidense no pretende restringir la libertad de prensa, sino restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio alterado por una imputación pública que, aseguró, no tiene sustento verificable.