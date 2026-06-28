Asesinan a empresario gasolinero en centro comercial de Colima

Un empresario del ramo gasolinero fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en el estacionamiento de un centro comercial ubicado al norte del municipio de Colima, cuando salía del establecimiento.

De acuerdo con narraciones en el lugar, el hombre caminaba hacia su vehículo junto con sus familiares cuando fue interceptado por dos hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente huir corriendo del lugar.

Tras la agresión, los acompañantes intentaron mantenerlo con vida al presionar las heridas con sus propias prendas de vestir, mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Paramédicos acudieron al sitio, sin embargo, únicamente confirmaron que el hombre ya había fallecido por la gravedad de las lesiones.

El hombre era propietario de algunas estaciones de servicio ubicadas en el municipio de Tecomán, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer oficialmente su identidad ni el posible móvil del ataque.

La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de personal de la Guardia Nacional y de corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto estatal como federal, quienes resguardaron el área mientras peritos realizaban el procesamiento de la escena del crimen y agentes ministeriales iniciaban las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Además, la plaza comercial continuó en operaciones mientras ocurría el hecho.