SEP: Gobierno de México destinó más de 12 mil 392 mdp en becas para Oaxaca en dos años

En los últimos dos años, el Gobierno de México destinó más de 12 mil 392 millones de pesos en becas para estudiantes de Oaxaca, recursos con los que se benefició a 824 mil 586 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la entidad, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia señaló que la inversión forma parte de la estrategia para disminuir el rezago educativo y garantizar el acceso a la educación, mediante los distintos programas de apoyo económico dirigidos a estudiantes de educación básica, media superior y superior.

De acuerdo con la SEP, durante 2025 se destinaron 5 mil 963 millones de pesos en becas para estudiantes oaxaqueños, mientras que para 2026 la inversión aumentó a 6 mil 429 millones 13 mil pesos, por lo que el monto acumulado en ambos años asciende a 12 mil 392 millones 13 mil pesos.

La dependencia detalló que este año la Beca Rita Cetina canaliza 4 mil 4 millones 619 mil pesos para beneficiar a 632 mil estudiantes de escuelas públicas de primaria y secundaria en Oaxaca.

En tanto, la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior contempla una inversión de mil 402 millones 912 mil 500 pesos, en favor de 147 mil 675 alumnos de preparatoria.

Para estudiantes universitarios, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro destina mil 21 millones 481 mil 500 pesos, con lo que se apoya a 34 mil 911 becarias y becarios de educación superior.

La SEP afirmó que estas inversiones buscan atender las desigualdades y los rezagos educativos históricos de Oaxaca, fortalecer la permanencia escolar y contribuir a que más estudiantes concluyan sus estudios.