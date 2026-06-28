Hallan lémures, pumas, papiones y hasta un león africano en Chalco

Una pareja de pumas, un ocelote, dos papiones sagrados, un león africano, un cachorro de tigre blanco, 2 lémur cola anillada y una iguana verde, fueron asegurados en un inmueble en el municipio de Chalco, en el Estado de México.

El decomiso lo realizaron elementos de la Guardia Nacional, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), Fiscalía Edomex, Seguridad Pública del municipio de Chalco y de Protección Civil, derivado de una denuncia por posible maltrato animal.

Ante ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación por este ilícito, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de cateo para un inmueble, ubicado en San Gregorio Cuatzingo, de dicho municipio.

Animales asegurados en un inmueble del municipio de Chalco Foto: Especial

Al dar cumplimiento a la orden de cateo se localizaron 10 animales de diversas especies exóticas.

Durante esta diligencia; también, un individuo identificado como Brandon “N”, señaló que se encarga de vender y comprar especies exóticas, sin que al momento del cateo tuviera documentos y registros que le facultaran para realizar el manejo y contención de los animales, ni tampoco con autorización por autoridades para resguardo de los mismos, por lo que quedó en calidad de detenido.

El inmueble fue asegurado en tanto continúan las investigaciones, mientras que los ejemplares quedaron bajo resguardo en dicho lugar hasta que se determine su reubicación.