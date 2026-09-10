¿Te toca la Pensión Bienestar hoy? Estas son las letras que reciben pago

Este jueves 10 de septiembre continúa la dispersión de los Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. En esta jornada, cuatro letras deberán estar atentas para hacer valer su depósito.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, las personas derechohabientes con apellidos que comienzan con H, I, J o K podrán disponer de su recurso a partir de este jueves 10 de septiembre, directamente en su Tarjeta del Banco del Bienestar.

La dispersión de recursos comenzó el pasado 1 de septiembre y se realizará de manera escalonada hasta el 25 de septiembre. Para este bimestre septiembre-octubre, los montos de los principales programas son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $6,400 pesos bimestrales.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $6,400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 pesos bimestrales. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: $3,300 pesos bimestrales. Programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos.

El calendario para el resto de septiembre queda de la siguiente manera:

L: 11 de septiembre

L: 11 de septiembre M: 14 y 15 de septiembre

N, Ñ, O: 17 de septiembre

P, Q: 18 de septiembre

R: 21 y 22 de septiembre

S: 23 de septiembre

T, U, V: 24 de septiembre

W, X, Y, Z: 25 de septiembre.

El dinero no tiene que retirarse el mismo día

Un punto importante para los beneficiarios es que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Una vez que el recurso es dispersado en la Tarjeta del Bienestar, puede permanecer en la cuenta y utilizarse posteriormente.

Además, la tarjeta puede utilizarse para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria y para disponer de efectivo en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar recuerda que los depósitos se realizan de manera directa y sin intermediarios, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar ningún pago o entregar dinero a terceros para recibir su pensión.