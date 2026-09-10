‘No usen a México en su campaña’, responde Claudia Sheinbaum a Marco Rubio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las recientes críticas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la estrategia de seguridad de México y pidió nuevamente a los políticos estadounidenses no convertir al país en un tema de sus campañas electorales.

Durante la Mañanera del Pueblo de este jueves, Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos enfrenta sus propios problemas y cuestionó que México sea utilizado como argumento dentro del debate político estadounidense.

Ellos tienen elección en noviembre, y como hemos dicho, que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas, entonces no se debe usar a México como parte de la campaña electoral de Estados Unidos”, afirmó.

La declaración ocurrió un día después de que Marco Rubio señalara que los esfuerzos de México para combatir a los cárteles del narcotráfico “no es ni de lejos suficiente”, una valoración que la mandataria mexicana rechazó.

La presidenta consideró que las declaraciones del funcionario estadounidense forman parte de un intento de colocar nuevamente a México dentro de la discusión electoral de Estados Unidos.

Sheinbaum insistió en que las autoridades de ese país deberían concentrarse también en los problemas que ocurren dentro de su propio territorio, particularmente frente al tráfico y consumo de drogas.

Bastantes problemas tienen allá, para que sus campañas se dediquen pues al tema de Estados Unidos. No tienen por qué usar a México en su campaña electoral”, señaló.

La mandataria también recordó que México mantiene una estrategia propia de seguridad y que su gobierno ha insistido en la necesidad de atender de manera coordinada el tráfico de drogas, pero también el flujo de armas hacia territorio mexicano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. via REUTERS

Sheinbaum cita un reporte sobre fentanilo en EU

Como parte de su respuesta, la presidenta hizo referencia a un reportaje publicado en medios internacionales sobre una presunta operación en Nuevo México, en la que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) habrían permitido el tránsito de cargamentos de fentanilo mientras se desarrollaban investigaciones contra redes de distribución.

Sheinbaum leyó durante la conferencia parte del reporte.

La práctica era conocida como fentanyl walking, permitir el tránsito de fentanilo”.

De acuerdo con el texto citado por la presidenta, los agentes de la DEA habrían recibido instrucciones para permitir determinadas operaciones mientras los fiscales buscaban construir casos penales contra organizaciones dedicadas a distribuir la droga sintética.

Sheinbaum destacó que, según ese reporte, en al menos una operación se habría permitido que cargamentos de hasta 74 mil pastillas de fentanilo permanecieran en manos de traficantes.

La presidenta comparó este episodio con el operativo Rápido y Furioso, implementado durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, aunque estableció una diferencia entre ambos casos.

Pero allá, pero con droga, no con armas”, afirmó.

La referencia a Rápido y Furioso fue utilizada por Sheinbaum para cuestionar la manera en que Estados Unidos aborda determinadas operaciones relacionadas con el narcotráfico y para señalar que ambos países tienen asuntos pendientes en materia de seguridad.

El mensaje de la mandataria se centró así en una exigencia: que las autoridades y políticos estadounidenses eviten utilizar a México y su estrategia contra los cárteles como argumento electoral.