Jalisco defiende su modelo educativo frente a la caída nacional en la prueba PISA

Tras la difusión de los últimos resultados de la prueba PISA aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Jalisco se posiciona con un modelo de enseñanza propio para contrarrestar el rezago educativo nacional. El gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro, advirtió que mientras el país registró un retroceso de un cuarto de siglo, el estado mantiene estándares superiores en aprovechamiento escolar gracias a una estrategia focalizada. “México retrocedió alrededor de 25 años en su modelo educativo; en Jalisco decidimos conservar nuestro propio modelo de acuerdo a nuestras necesidades y visión de desarrollo”, afirmó el mandatario.

Los indicadores en la comprensión de lectura y matemáticas muestran un contraste pronunciado entre los promedios del país y el desempeño jalisciense. De acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno estatal, en el examen de lectura únicamente la mitad de los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje aprobatorio, mientras que el promedio de la OCDE en países en desarrollo alcanza un 69%. “En Jalisco, el 89% de las niñas y niños lo aprobaron; en matemáticas solo el 30% aprobó a nivel nacional, mientras que en Jalisco aprobaron el 88%”, destacó Lemus Navarro.

El talento del alumnado jalisciense también ha tenido proyección en certámenes de carácter internacional, como la Olimpiada Mundial de Matemáticas en Singapur (SIMOC). En dicha competición, la entidad aportó más de la mitad de la delegación mexicana y concentró la mayoría de los reconocimientos obtenidos por el país. “Una de 32 entidades federativas aporta más de la mitad de la representación, pero de las medallas ganadas a nivel mundial, Jalisco tiene el 68% de las medallas que gana México”, precisó el titular del Ejecutivo local.

Para sostener estos indicadores académicos, la administración estatal destina una proporción de su presupuesto público superior al promedio federal. La inversión acumulada se encamina a la remodelación física de los planteles y al equipamiento tecnológico continuo en las aulas. “A nivel nacional se invierte tan solo el 10% del presupuesto federal en educación; en Jalisco invertimos el 25% en educación porque sabemos que ahí está el futuro del desarrollo de nuestro estado”, puntualizó el gobernador.

La estrategia de infraestructura contempla la adecuación de espacios con conectividad, herramientas digitales e instrumentación artística en las regiones de la entidad. Las Aulas Google cuentan con 40 computadoras por salón, pantallas interactivas y dispositivos móviles entregados tanto al alumnado como a la totalidad del magisterio. “Somos el único estado de toda la República Mexicana que tiene dentro de su plan de estudios la clase de música y aulas musicales; las niñas y niños que aprenden a tocar un instrumento muy probablemente nunca vayan a caer en una mala situación”, concluyó Lemus Navarro al hacer un llamado a proteger el modelo formativo de la entidad.