Titular de Turismo reporta incremento de visitantes y turistas en enero de 2026

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, brindó un reporte sobre los principales indicadores de este sector.

De acuerdo a la información, México registró un aumento significativo en los principales indicadores turísticos durante enero de 2026, con incrementos en visitantes internacionales y derrama económica.

En estos rubros, la funcionaria federal explicó que se alcanzó un máximo histórico de 4.29 millones de turistas internacionales, cifra 8.6 por ciento superior al mismo periodo del año anterior; aunado a lo anterior, se reveló que México recibió 8.84 millones de visitantes internacionales que no pernoctaron en el país, lo que representa un aumento de 10 por ciento respecto a enero de 2025.

En materia económica, la derrama turística superó los 3 mil 400 millones de dólares, con un incremento cercano al 4% anual. Además, la funcionaria federal detalló que también aumentó la movilidad aérea, destacando un crecimiento destacado del mercado de origen chino que registró un aumento histórico de 15.7% en enero.

Otros mercados emisores también mostraron avances, como Colombia (12%), Canadá (9.7%), España (7%) y Argentina (8%), mientras que el turismo estadounidense se mantuvo estable.

Creció el mercado de origen chino, el cual registró un aumento histórico de 15.7% en enero. Cuartoscuro

La titular de Turismo añadió que el segmento de cruceros también reportó resultados positivos, con la llegada de 1.28 millones de pasajeros, 10.6% más que en enero de 2025, quienes generaron una derrama económica superior a los 111 millones de dólares, impulsada por la compra de artesanías y paquetes turísticos que incluyen comunidades y Pueblos Mágicos.

En conectividad aérea, los vuelos nacionales movilizaron 5.18 millones de pasajeros, un aumento de 2%, mientras que los vuelos internacionales transportaron más de 5.8 millones de viajeros, 2.5% más que el año anterior.

Rodríguez Zamora destacó además el crecimiento del turismo cultural, con un aumento de 21% en visitas a museos, así como mayor afluencia a zonas arqueológicas y un incremento de 47% en pasajeros internacionales del Tren Maya.

Por último mencionó que en el rubro del turismo nacional, 8.7 millones de mexicanos viajaron dentro del país durante enero, lo que representó un incremento de 6% anual y contribuyó al aumento de la ocupación hotelera.

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fdm