Aseguran dos tigres de Bengala, autos blindados y droga en Sonora

Durante un cateo realizado como parte de los operativos para localizar a los responsables de un ataque armado contra la base de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en el que murió un agente de la Fiscalía de Justicia de Sonora, oficiales de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraron dos ejemplares de tigre de Bengala, tres vehículos, droga y una finca ubicada en la colonia El Polvorín Dos, en Magdalena de Kino, Sonora.

La diligencia se llevó a cabo de las 14:24 a las 15:57 horas del sábado, en un domicilio localizado en la calle Enrique Woolfolk, entre Caracas y Comisión Federal.

Durante el cateo, que tuvo resultado positivo, se aseguró un Volkswagen Bora, modelo 2010, color blanco, con blindaje y placas del estado de Sonora, en cuyo interior fueron localizados nueve envoltorios de metanfetamina. También se aseguró un Nissan Altima, modelo 2013, color azul, con placas de Sonora, donde se encontraron tres envoltorios con droga.

Además, fue localizado y asegurado un Ford EcoSport, modelo 2006, color café, con placas del estado de Sinaloa, en cuyo interior se encontraron ocho envoltorios de metanfetamina. Los tres vehículos no cuentan con reporte de robo, de acuerdo con la información consultada durante la intervención.

En la propiedad había dos ejemplares de tigre de Bengala, cuya atención, resguardo y traslado quedaron a cargo de personal de la Profepa, con el acompañamiento de dos médicos veterinarios del Centro Ecológico de Hermosillo. Los ejemplares fueron trasladados al zoológico para su resguardo, bajo la custodia de una unidad de la Semar y otra de la AMIC.

El domicilio intervenido quedó asegurado como parte de las acciones de investigación relacionadas con hechos que podrían constituir delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones para esclarecer el ataque armado contra la base de la AMIC en Magdalena, donde fue acribillado un agente ministerial.