ASF deberá auditar al INE por escándalos de Taddei: Sheinbaum

Ante las denuncias en el INE sobre contratos por más de mil 800 millones de pesos relacionados a la ex consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei y un nuevo video que la involucra en la repartición de supuestas ganancias millonarias relacionadas con contratos del INE, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación auditar al INE.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo fue consultada sobre la necesidad de que la exfuncionaria sea procesada judicialmente por las polémicas evidenciadas en mal uso de recursos públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, si se detectan posibles delitos, el caso deberá llegar a la Fiscalía General de la República (FGR); si son faltas administrativas, a la instancia correspondiente.

Si hay una denuncia a la fiscalía, se tiene que investigar”, expresó.

La Mandataria federal sostuvo que que los adversarios de la 4T quieren minar al gobierno y las elecciones de 2027, pero los comicios serán ejemplares y el país saldrá fortalecido.

Claudia Sheinbaum reiteró que Guadalupe Taddei no es parte de Morena y fue apoyada por el grupo del exconsejero del INE, Lorenzo Córdova.