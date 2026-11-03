SEPIM GLOBAL: ciencia, sabor e innovación al servicio de la industria de alimentos y bebidas

¿Qué convierte una idea en una bebida capaz de conquistar el mercado? Detrás de los productos que destacan hay una combinación de ciencia, creatividad e ingeniería que transforma conceptos en experiencias de consumo. En esa convergencia se posiciona SEPIM GLOBAL, la casa saborista mexicana que, con 43 años de trayectoria, desarrolla soluciones de sabor y aroma para ayudar a la industria de alimentos y bebidas a innovar, diferenciarse y competir en un mercado en constante evolución.

Cada desarrollo parte de comprender las necesidades del cliente, la aplicación del producto, el perfil sensorial deseado y el consumidor al que se dirige. El proceso integra formulación, elaboración de prototipos, evaluación sensorial y validación conjunta, hasta avanzar hacia el escalamiento industrial.

Este acompañamiento permite a los fabricantes explorar nuevos perfiles, optimizar productos existentes y desarrollar propuestas alineadas con las exigencias técnicas y comerciales de categorías como bebidas, jugos, aguas y alimentos.

La innovación también implica identificar oportunidades antes de que se conviertan en tendencias consolidadas. Por ello, SEPIM GLOBAL incorpora investigación de mercado, análisis de tendencias y desarrollo de conceptos para conectar las preferencias del consumidor con soluciones de producto de potencial comercial.

Sabores que conectan con el consumidor

El sabor es una poderosa herramienta para diferenciar productos y generar conexiones con el consumidor. Desde perfiles frutales y cítricos hasta notas tropicales, dulces o ácidas, cada combinación abre posibilidades para crear experiencias sensoriales que despierten curiosidad, evoquen recuerdos y respondan a nuevas preferencias de consumo.

La riqueza de los ingredientes de México y Latinoamérica representa una fuente de inspiración para desarrollar propuestas con identidad propia. Sabores como tamarindo, jamaica, guayaba y mango, profundamente vinculados con la cultura gastronómica de la región, pueden dar lugar a nuevas interpretaciones, combinaciones y aplicaciones en bebidas y alimentos.

A través de su especialización en formulación y desarrollo sensorial, SEPIM GLOBAL ayuda a los fabricantes a explorar posibilidades, crear nuevos perfiles de sabor y convertir ideas en propuestas con potencial comercial.

Más sobre SEPIM GLOBAL

SEPIM GLOBAL es una empresa mexicana especializada en el desarrollo de soluciones de sabor y aroma para la industria de alimentos y bebidas. Con 43 años en el mercado, combina conocimiento técnico, innovación y evaluación sensorial para crear soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto. Su experiencia abarca desde el desarrollo y la optimización de perfiles sensoriales hasta la evaluación y el escalamiento industrial. Su compromiso con la calidad y la inocuidad está respaldado por cuatro certificaciones: HACCP, ISO 9001, FSSC 22000 y Kosher.

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