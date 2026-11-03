Tamaulipas se consolida en el 'top ten' nacional con menor gasto observado por la ASF

Con un balance que refleja disciplina en la rendición de cuentas, Tamaulipas se posicionó entre los diez estados del país con menor volumen de recursos pendientes de solventar ante el órgano fiscalizador federal. El dictamen oficial correspondiente a la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 confirma que el estado registró apenas "un total de tres millones 160 mil 916.25 pesos derivados de nueve auditorías practicadas al gobierno estatal", situándolo con un margen de señalamientos sensiblemente menor respecto al promedio nacional.

La cifra observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) adquiere relevancia de cara a la bolsa presupuestal asignada a la entidad, pues dicho monto equivale "aproximadamente al 0.0158% de aproximadamente 20 mil millones de pesos de recursos federales" transferidos para su ejercicio. Ante estas observaciones preliminares de carácter técnico, portavoces de la administración estatal puntualizaron que el gobierno "solventará las observaciones formuladas por la ASF" en tiempo y forma procesal.

En el marco del informe de desempeño, el gobernador Américo Villarreal Anaya enfatizó que el manejo pulcro del erario constituye el pilar operativo de su gestión, asegurando formalmente que "el combate a la corrupción y la disciplina del gasto, respaldados por finanzas responsables y sostenibles, contribuyen a orientar la economía hacia el bienestar de la población". Esta directriz administrativa busca blindar la asignación de capital a programas sociales y obra pública comunitaria.

La directriz gubernamental se ha articulado en torno a una fiscalización preventiva que canalice los fondos hacia sectores de atención prioritaria. En ese sentido, Villarreal Anaya ha insistido en que su administración vincula "la administración honesta y transparente de los recursos públicos con proyectos y acciones que mejoran las condiciones de vida de las familias", eje rector que norma la aplicación del presupuesto público en las distintas secretarías estatales.

En el contexto federativo, el contraste financiero marca una brecha frente a otras administraciones locales donde persisten montos cuantiosos por justificar. Los resultados presentados a la Cámara de Diputados colocan a Tamaulipas con un volumen pendiente de aclaración "inferior al de 22 entidades del país", tomando distancia de las entidades más señaladas, donde "el mayor monto por aclarar asciende a 255 millones 660 mil 840.86 pesos".

El desglose analítico del informe de la ASF precisa que el conjunto de los procesos de fiscalización activó medidas de control precisas sin acusaciones de dolo administrativo. Al respecto, el documento técnico subraya que las inspecciones "generaron siete acciones: una recomendación, dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y cuatro pliegos de observaciones", destacando de manera determinante que "el resultado no registra promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria".

Por sectores, el mayor rubro observado recayó en los programas de formación académica para sectores rezagados. La auditoría 1977 determinó que el importe más alto "corresponde al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), con dos millones 497 mil 282.84 pesos", lo que derivó en la emisión de dos pliegos aclaratorios que ya integran los expedientes de solventación correspondientes.

En lo concerniente a la operación docente cotidiana, la ASF evaluó la nómina magisterial y los servicios complementarios del sistema educativo. En esta vertiente, la auditoría identificada con el número 1978 "derivó en un pliego de observaciones y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal" por una cifra equivalente a 362 mil 818.01 pesos dentro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

En lo referente al sector sanitario, el reporte del órgano superior arrojó saldos favorables respecto a la comprobación de los paquetes de apoyo médico de la federación. La auditoría número 1970 reportó "un monto pendiente de aclaración de sólo 300 mil 815.40 pesos", cantidad que al unirse a los recursos de educación técnica y básica "integra la totalidad de los tres millones 160 mil 916.25 pesos reportados para Tamaulipas".

El paquete integral de revisiones contempló además la observancia de la Ley de Disciplina Financiera y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, así como los esquemas de recaudación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Los indicadores sitúan a Tamaulipas en el bloque puntero de gobernanza financiera, un resultado que, de acuerdo con la ASF, "corresponde a esta segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 y se sustenta en el Resultado de la Fiscalización Superior".