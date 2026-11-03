Más allá del altar: la dimensión emocional del Día de Muertos

El Día de Muertos ofrece un espacio colectivo para recordar a quienes ya no están, pero el duelo es un proceso personal que no responde a fechas ni calendarios.

Identificar señales como la rumiación mental y fortalecer las redes de apoyo puede favorecer un proceso de duelo más saludable.

Ciudad de México, noviembre de 2026. El Día de Muertos es reconocido mundialmente como una festividad de colores, música y esperanza por el regreso simbólico de quienes ya partieron. Sin embargo, detrás de los altares, las flores y las reuniones familiares, muchas personas continúan transitando procesos de duelo que no terminan con una fecha específica ni siguen un calendario determinado.

En este contexto, las tradiciones asociadas a esta conmemoración pueden convertirse en espacios para recordar, expresar emociones y fortalecer los vínculos con familiares y amigos. No obstante, para quienes enfrentan una pérdida reciente, estas fechas también pueden intensificar sentimientos de tristeza, nostalgia o ausencia.

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Si bien el duelo es una respuesta natural ante la pérdida de un ser querido, implica una profunda reestructuración emocional que puede manifestarse de formas distintas en cada persona. Además, fechas significativas como el Día de Muertos pueden reactivar recuerdos, emociones y sentimientos de ausencia, incluso años después de la pérdida. Por ello, resulta importante reconocer aquellas señales que pueden dificultar el proceso de adaptación emocional.

Entre ellas destaca la rumiación mental, un patrón de pensamientos repetitivos centrados en la pérdida que puede generar una sensación de estancamiento y dificultar la integración emocional de la experiencia. Cuando estos pensamientos ocupan gran parte del tiempo o interfieren con las actividades cotidianas, pueden limitar la capacidad de la persona para adaptarse a su nueva realidad. Por esta razón, identificar estas señales, hablar sobre ellas y apoyarse en redes de acompañamiento contribuye a favorecer el bienestar psicológico.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 del INEGI, el 21.4 % de la población adulta en México presenta indicios de ansiedad y el 10.9 % de depresión, lo que evidencia la importancia de atender la salud mental, particularmente durante momentos de cambio, incertidumbre o pérdida.

"Históricamente, las normas sociales han influido en la manera en que hombres y mujeres expresan el duelo. Mientras que algunas personas encuentran alivio al compartir sus emociones con familiares y amigos, otras tienden a procesarlas de forma más reservada. Ninguna forma de vivir el duelo es correcta o incorrecta; lo importante es reconocer las propias necesidades emocionales y buscar apoyo cuando sea necesario", señaló el Dr. Humberto Bautista, vocero oficial de PiSA Farmacéutica.

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En este sentido, los rituales asociados a la despedida y conmemoración de los seres queridos pueden desempeñar un papel relevante en el proceso de adaptación emocional. Más allá de su valor cultural o religioso, estos espacios ofrecen oportunidades para expresar sentimientos, compartir recuerdos y fortalecer vínculos sociales en momentos de vulnerabilidad.

Además, a pesar de los cambios en los estilos de vida y de la transformación de algunas costumbres, las tradiciones asociadas a la despedida de los seres queridos continúan siendo espacios de acompañamiento y solidaridad. Diversos estudios sobre rituales funerarios en México muestran que acompañar a las familias, expresar condolencias y participar en ceremonias de despedida siguen siendo prácticas altamente valoradas por la población.

De esta manera, estos espacios permiten compartir el dolor, evitar el aislamiento y fortalecer redes de apoyo que resultan fundamentales durante momentos de vulnerabilidad emocional. La convivencia, la escucha y los símbolos asociados a la despedida ayudan a dar estructura emocional a experiencias que pueden resultar difíciles de procesar de forma individual.

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"Los rituales no eliminan el dolor de una pérdida, pero ayudan a que éste deje de vivirse en soledad. Más allá de la tradición, ofrecen espacios para compartir emociones, fortalecer vínculos y encontrar acompañamiento en momentos complejos. Cuando el dolor se comparte, es más fácil transitar el proceso de adaptación que acompaña al duelo", agregó el Dr. Bautista.

En una fecha en la que México recuerda a quienes ya no están, es importante reconocer que cada persona vive el duelo de manera distinta. El Día de Muertos no busca que las personas superen una pérdida, sino ofrecer un espacio para convivir con su memoria de una manera significativa. Honrar a quienes partieron también implica cuidar la salud mental de quienes permanecen, promover conversaciones abiertas sobre las emociones y buscar acompañamiento profesional cuando el dolor resulta difícil de sostener.