Temporal que azota al sur de Veracruz deja otra víctima fatal

El temporal que azota al sur de Veracruz dejó otra víctima fatal, un comerciante quien murió arrastrado por la corriente en un vado del libramiento que comunica la carretera a Cuichapa a Las Choapas.

El conductor fue identificado como Arturo Fernández Sámano, de 45 años, originario de Xalapa, de ocupación comerciante de autopartes, quien conducía un vehículo Caddy marca Volkswagen, placas XR-7743-B de Veracruz.

El chofer trató de cruzar el vado cuando fue arrastrado por la corriente y quedó atrapado en el vehículo sumergido.

Pobladores de la zona que presenciaron lo ocurrido alertaron a los números de emergencia, lo que movilizó a personal de Protección Civil Municipal y elementos de seguridad pública.

Tras realizar labores de búsqueda y rastreo a lo largo del cauce, los cuerpos de auxilio lograron localizar y recuperar el cuerpo sin vida metros más adelante.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos criminalistas acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales correspondientes e identificación formal.