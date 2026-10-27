Taxista asesinado a balazos en Acapulco era... ‘El Moro’ en la lucha libre

Brandon Jared Salvador Ávila, conocido en el ámbito de la lucha libre como “El Moro”, fue asesinado a balazos durante la madrugada del sábado 24 de octubre de 2026, mientras trabajaba como taxista en Acapulco, Guerrero.

El joven conducía un taxi colectivo de la ruta Real Hacienda-Centro y también realizaba actividades relacionadas con la colocación de publicidad. Su cuerpo fue encontrado en el asiento del conductor de la unidad, luego de un ataque armado ocurrido alrededor de la 01:00 horas en la periferia del puerto.

El homicidio causó impacto en el entorno de la lucha libre local, donde Brandon desarrollaba su carrera deportiva mientras mantenía su trabajo al volante para obtener ingresos.

De acuerdo con los reportes de seguridad, sujetos que viajaban en una camioneta se aproximaron a Brandon y dispararon contra él antes de escapar.

La agresión fue reportada en las inmediaciones del mercado de la colonia Vacacional. Otros informes ubicaron el lugar de los hechos en la calle 10, sector 3, de la colonia Emiliano Zapata, con referencias también a la avenida El Quemado.

La víctima quedó dentro de un taxi colectivo Nissan Tsuru, blanco con amarillo, identificado con el número económico 3118 y asignado a la ruta Real Hacienda-Centro.

Tras recibir el reporte de detonaciones, elementos de corporaciones de seguridad acudieron al sitio, acordonaron la zona y dieron paso a las diligencias ministeriales. Personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero recabó indicios para integrar la investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales correspondientes.

¿Quién era Brandon Salvador Ávila... “El Moro”?

Además de desempeñarse como taxista, Brandon formaba parte de la comunidad de lucha libre de Acapulco, donde era conocido por su nombre deportivo, “El Moro”.

El joven entrenaba en la escuela Lucha Libre Acapulco, que confirmó su fallecimiento mediante una esquela difundida en sus redes sociales.

Su trayectoria deportiva transcurría de manera paralela a sus actividades laborales. Mientras conducía un taxi colectivo y realizaba trabajos de publicidad, continuaba preparándose para participar en funciones de lucha libre.

Entre sus compromisos previstos se encontraba una presentación durante noviembre de 2026 en la Arena Coliseo de Acapulco, de acuerdo con la información disponible sobre su actividad deportiva.

La noticia de su muerte impactó a quienes compartían con él el espacio de entrenamiento y las funciones del circuito local, donde buscaba desarrollar su carrera dentro del cuadrilátero.