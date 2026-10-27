Camión atropella y mata a repartidor de pizza; buscan a su familia

Un repartidor de pizzas murió la noche del domingo luego de ser atropellado por un camión urbano en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León.

El percance se registró alrededor de las 21:30 horas en el cruce de las calles 5 de Febrero y Querétaro, y fue reportado a la línea de emergencia 911.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y confirmaron el accidente. En el lugar se encontraba un camión de la Ruta 224 y una motocicleta Honda blanca de una pizzería llamada Go Guos.

Los paramédicos evaluaron la condición del motociclista atropellado; sin embargo, resolvieron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Jaime Jacob Moronatti Luna, de 30 años de edad.

De igual forma, personal de Movilidad de Monterrey se movilizó hacia el punto y quedó a cargo de los hechos para realizar las labores correspondientes.

Se espera que las investigaciones sobre el caso continúen, a fin de determinar las circunstancias de este suceso.

Pizzería lamenta muerte de su trabajador

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, la pizzería Go Guos compartió una esquela en donde lamentó la pérdida de su trabajador Jaime Jacob.

Nos unimos con profundo pesar por el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Jaime Jacob Moronatti Luna.

Aunque tu partida fue inesperada, tu recuerdo permanecerá entre nosotros. Gracias por haber formado parte de nuestra historia. Siempre serás parte de la familia Go Guos Pizza”, indicó.

El funeral de Jaime Jacob se está realizando este martes en las instalaciones de Funerales Dolores, ubicadas en la avenida Pino Suárez número 125 Norte, en el Centro de Monterrey.

Buscan a familiares de Jaime Jacob

Por último, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León compartió un comunicado en redes sociales en donde solicitó a la familia de Jaime Jacob comunicarse al teléfono 81 2020 7301, para que reciban orientación sobre este percance vial.

Un repartidor de pizzas murió la noche del domingo luego de ser atropellado por un camión urbano en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León. Foto: Especial

Vehículo invade carril y mata a estudiante

Mientras que en Morelos, familiares de Osvaldo y estudiantes del Colegio de Bachilleres, plantel 03 de Oacalco, se manifestaron este lunes sobre la carretera local Yautepec-Oacalco para exigir justicia por la muerte del joven, ocurrida el pasado sábado, luego de ser impactado por un vehículo que presuntamente invadió su carril en sentido contrario.

La movilización se llevó a cabo en el mismo tramo carretero donde ocurrió el accidente, donde los manifestantes alzaron la voz para exigir que las autoridades esclarezcan los hechos y se castigue al responsable. Familiares y compañeros de Osvaldo se unieron para pedir que el caso no quede impune.

Los manifestantes señalaron la importancia de que se haga justicia por la muerte del joven y que se determinen las responsabilidades correspondientes por este hecho. Con la protesta, buscaron visibilizar su exigencia y pedir a las autoridades que den seguimiento a las investigaciones hasta esclarecer lo ocurrido.